Nasdaq Stockholm AB: Change of market segment for instruments issued by Nordea Bank Abp

By request of the issuer, as from July 03, 2024, the following instruments listed will change market segment. Symbol ISIN Current market segment New market segment MINI L NIKOLA NORDNET N28 NO0013246033 OSL Warrants Extend E/243 OSL Warrants US Extend AE/270 MINI L NIKOLA NORDNET N29 NO0013246041 OSL Warrants Extend E/243 OSL Warrants US Extend AE/270 MINI L NIKOLA NORDNET N30 NO0013246058 OSL Warrants Extend E/243 OSL Warrants US Extend AE/270 MINI S NIKOLA NORDNET 02 SE0018171720 STO Warrants Extend E/242 STO Warrants US Extend AE/267 MINI S NIKOLA NORDNET 03 SE0018171738 STO Warrants Extend E/242 STO Warrants US Extend AE/267 MINI S NIKOLA NORDNET 04 SE0018171746 STO Warrants Extend E/242 STO Warrants US Extend AE/267 MINI S NIKOLA NORDNET 05 SE0018171753 STO Warrants Extend E/242 STO Warrants US Extend AE/267 MINI S NIKOLA NORDNET 15 SE0018201154 STO Warrants Extend E/242 STO Warrants US Extend AE/267 MINI S NIKOLA NORDNET 19 SE0018558272 STO Warrants Extend E/242 STO Warrants US Extend AE/267 MINI S NIKOLA NORDNET 17 SE0018581035 STO Warrants Extend E/242 STO Warrants US Extend AE/267 BULL NIKOLA X2 NORDNET 2 SE0021745452 STO Leverage Certificates Extend E/240 STO Leverage Certificate US Extend AE/266 BULL NIKOLA X3 NORDNET 3 SE0021745460 STO Leverage Certificates Extend E/240 STO Leverage Certificate US Extend AE/266 BEAR NIKOLA X2 NORDNET 1 SE0021745494 STO Leverage Certificates Extend E/240 STO Leverage Certificate US Extend AE/266 BEAR NIKOLA X3 NORDNET 1 SE0021745502 STO Leverage Certificates Extend E/240 STO Leverage Certificate US Extend AE/266 BEAR NIKOLA X4 NORDNET 1 SE0021745510 STO Leverage Certificates Extend E/240 STO Leverage Certificate US Extend AE/266 BULL NIKOLA X3 NORDNET 4 SE0022071056 STO Leverage Certificates Extend E/240 STO Leverage Certificate US Extend AE/266 For further information concerning this exchange notice please contact Issuer Surveillance Stockholm on telephone +46 8 405 72 80, or iss@nasdaq.com