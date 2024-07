DJ Bund und Länder starten Sonderbürgschaftsprogramm für Bau von Konvertern

BERLIN (Dow Jones)--Bund und Länder haben gemeinsam ein Sonderbürgschaftsprogramm für den Bau von Konvertern und Konverterplattformen auf den Weg gebracht, mit dem die Umsetzung der Energiewende vorangebracht werden soll. Mit dem Programm, an dem die zunächst betroffenen Bundesländer Bayern, Berlin, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Nordrhein-Westfalen beteiligt sind, soll laut Bundeswirtschaftsministerium möglichen Finanzierungsengpässen beim Bau von Konvertern (on-shore) und Konverterplattformen (off-shore) begegnet werden.

"Im Rahmen des Ausbaus der erneuerbaren Energien spielt auch der verlustarme Transport der erzeugten Energie eine wichtige Rolle. Konverter und Konverterplattformen sind dabei wesentliche Bausteine", sagte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). Die hohen Projektkosten sowie die Vielzahl der erforderlichen neuen Anlagen stellten die Hersteller bereits heute vor große Herausforderungen.

"Mit Einführung des Sonderbürgschaftsprogramms können absehbare Finanzierungsengpässe am Bau beteiligter deutscher Werften und der Lieferanten substanziell gemildert werden", so Habeck. Konverter sind laut Wirtschaftsministerium ein zentraler Baustein für den effizienten Transport von Strom über große Entfernungen. Das gelte gleichermaßen für den Transport an Land über sog. Stromautobahnen wie für die Netzanbindung von Offshore-Windparks, die oftmals weit draußen in der Nordsee angesiedelt seien und bei denen Konverterplattformen zum Einsatz kämen.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/jhe

(END) Dow Jones Newswires

July 02, 2024 10:03 ET (14:03 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.