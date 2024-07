TRADINGIDEE des Tages | BITCOIN (02.07.2024)

Fakten:

Bitcoin hat sich von der $60K-Marke erholt und hält seine Aufwärtstrendlinie trotz der "Bedrohung" durch den Verkauf von BTC durch die Börse Mt.Gox aufrecht

Die ersten beiden Juliwochen sind saisonal die beste Zeit für den US-Aktienmarkt . Eine potenziell höhere Investitionstätigkeit in ETFs könnte den potenziellen Verkauf der BTC-Reserven von Mt.Gox besser "abfedern".

Seit letztem Freitag sind wieder positive Zuflüsse in Bitcoin-ETFs zu verzeichnen, wobei die gestrigen Zuflüsse 129,5 Mio. - betrugen; sie waren auch die höchsten seit dem 6. Juni

Background - Meinung:

Nach einer Korrektur von fast 15 - gegenüber den lokalen Höchstständen von Anfang Juni hat sich die Risikoprämie für Bitcoin verbessert. Die starke Nachfrage hat den Preis davon abgehalten, unter 60.000 - zu fallen, und wir haben seit Freitag positive Zuflüsse in US-Spot-ETFs gesehen. Darüber hinaus könnte das endgültige Verschwinden des "Angebotsüberhangs" (etwa 141.000 BTC) von der Mt.Gox-Börse vom Markt als Erleichterung empfunden werden, was die Dynamik des BTC in der zweiten Jahreshälfte unterstützen könnte. Mögliche Veränderungen bei den US-Anleiherenditen im Laufe des Sommers könnten auf breiter Front unter Druck geraten, da der Markt eine Zinssenkung der Fed im Herbst erwartet. Die gestrigen ISM-Daten für das verarbeitende Gewerbe zeigten das langsamste Wachstum der Preiskomponente seit Jahresbeginn...

