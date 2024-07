MS Industrie steht vor dem Verkauf von 51 Prozent der Anteile an der MS Ultraschall Technologie GmbH aus Spaichingen. Für den Verkauf der Beteiligung an die Schunk Sonosystems GmbH gab es nun die Freigabe seitens des Bundeskartellamts. MS Industrie geht davon aus, dass der Verkauf in den kommenden Tagen formal vollzogen werden könne. An MS Ultraschall ...

Den vollständigen Artikel lesen ...