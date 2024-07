Das Sturmtief "Beryl" schockt die Börse: Angeblich ist noch nie ein so kräftiger Hurrikan so früh im Jahr im Atlantik aufgekreuzt. Die Aktien der Rückversicherer Munich Re, Swiss Re und Hannover Rück gehen schon mal auf Tauchstation, weil Anleger kalte Füsse bekommen. Mit Kursverlusten von mehr als vier Prozent lagen am Dienstag die Aktien der Rückversicherer Munich Re und Hannover Re am DAX-Ende. Betroffen war auch der nach Munich Re weltweit zweitgrößte Rückversicherer Swiss Re mit minus fünf ...

