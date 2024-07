EQS-Media / 02.07.2024 / 17:46 CET/CEST

Brockhaus Technologies AG: Michael Spatny wird neuer CEO des Tochterunternehmens IHSE Bisheriger CSO Michael Spatny übernimmt zum 01. Juli 2024 als CEO

CEO Dr. Enno Littmann wechselt in den Beirat von IHSE Frankfurt am Main, 02. Juli 2024. Die IHSE Gruppe ("IHSE"), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Brockhaus Technologies AG ("BKHT", ISIN: DE000A2GSU42), gibt einen Wechsel in der Geschäftsführung bekannt. Michael Spatny, der langjährige CSO von IHSE, übernimmt zum 01. Juli im Zuge einer Nachfolgeregelung die Position des CEO. Er folgt damit auf Dr. Enno Littmann, der nach mehr als 15 Jahren als CEO in den Beirat von IHSE wechselt.



Michael Spatny startete 2018 als Marketing- und Vertriebsleiter bei IHSE. 2019 übernahm er die Rolle des CSO und bildete seitdem gemeinsam mit Dr. Enno Littmann das Geschäftsführer-Duo von IHSE. Der 55-Jährige verfügt über langjährige Vertriebs- und Management-Erfahrung in der High-Tech-Branche mit besonderem Schwerpunkt auf dem Aufbau und der Leitung internationaler Vertriebsorganisationen sowie von Vertriebspartnernetzen. Mit seinem kommunikationstechnischen Hintergrund verfügt er zudem über eine profunde Kenntnis der Prozesse des Unternehmens.



Marco Brockhaus, CEO von BKHT, kommentiert: "Unter der Führung von Herrn Dr. Littmann hat sich das Unternehmen zu einem internationalen Technologieführer mit hervorragenden Wachstumsaussichten entwickelt. Dafür danken wir ihm und begrüßen außerdem seinen Wechsel in den Beirat von IHSE. Gleichzeitig freuen wir uns sehr, dass Herr Spatny die Rolle des CEO übernimmt. Als Geschäftsführer hat er IHSE die letzten Jahre erfolgreich mitgestaltet und die globalen Vertriebsstrukturen professionalisiert. Wir sind überzeugt, dass er mit seiner ausgeprägten Expertise und Managementerfahrung einen bedeutenden Beitrag für das weitere Wachstum leisten kann." Michael Spatny ergänzt: "Ich bedanke mich für das Vertrauen und sehe der Aufgabe mit großer Freude entgegen. Diese stützt sich auf ein hochengagiertes Team, ein dynamisches Marktumfeld und unser spannendes Produktportfolio, das wir stetig weiterentwickeln - immer mit dem Ziel technologische Spitzenleistung zu bringen."



IHSE gehört seit 2019 zu BKHT und ist ein weltweiter Technologieführer für KVM-Technologie (Keyboard, Video, Mouse) zur hochsicheren und latenzreduzierten Datenübertragung in "mission critical" Anwendungen. Das Unternehmen profitiert in besonderem Maß von der globalen Digitalisierung und zunehmender Konnektivität sowie von der Notwendigkeit der Absicherung gegen die weltweit zunehmenden Cyberangriffe. So konnte IHSE im vergangenen Geschäftsjahr ihren Wachstumskurs erfolgreich fortsetzen und erreichte mit € 40,5 Mio. einen Umsatzrekord.



Weitere Informationen zu IHSE und BKHT finden Sie auf den Internetseiten der Unternehmen: www.ihse.com/de und www.brockhaus-technologies.com .



Über Brockhaus Technologies

Die Brockhaus Technologies AG (BKHT, ISIN: DE000A2GSU42) mit Sitz in Frankfurt am Main ist eine Technologiegruppe, die margen- und wachstumsstarke Technologie- und Innovations-Champions mit B2B-Geschäftsmodellen im deutschen Mittelstand akquiriert. Mit einem einzigartigen Plattformansatz und einem langfristigen Horizont unterstützt Brockhaus Technologies ihre Tochtergesellschaften aktiv und strategisch dabei, langfristig profitables Wachstum über Branchen- und Ländergrenzen hinweg zu erzielen. Gleichzeitig bietet Brockhaus Technologies einen Zugang zu diesen nicht börsennotierten deutschen Technologie-Champions, die für Kapitalmarktinvestoren ansonsten unzugänglich sind. Weitere Informationen unter www.brockhaus-technologies.com



Kontaktinformationen

Für Investoren:

Florian Peter

Tel: +49 69 20 43 40 976

Fax: +49 69 20 43 40 971

E-Mail: ir@brockhaus-technologies.com



Für Medien:

GFD - Gesellschaft für Finanzkommunikation

Tel: +49 69 97 12 47 33

Fax: +49 69 97 12 47 20

E-Mail: dietz@gfd-finanzkommunikation.de



