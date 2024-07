Siemens Energy will stärker ins Netzgeschäft investieren und so vom Boom am Elektrizitätsmarkt profitieren, wie Grid Technologies-Vorstand Tim Holt in einem "FT"-Interview am Dienstag (2.7.) ankündigte. Bis 2030 wollen die Münchener 1,2 Mrd. Euro in Grid Technologies (Umsatzanteil: 26,5%) investieren und dabei 10.000 Stellen schaffen. Damit dürfte das Portfolio widerstandsfähiger werden. Zuletzt hatte das Windgeschäft um die Tochter Siemens Gamesa (Umsatzanteil: 28%) die Verluste erneut ausgeweitet, soll aber lt. Sanierungsplan bis 2026 profitabel werden. Bei Grid läuft es hingegen ...

