DJ Aktien Schweiz etwas leichter - Swiss Re Schlusslicht

Von Steffen Gosenheimer

ZÜRICH (Dow Jones)--Der Schweizer Aktienmarkt hat sich am Dienstag mit einem kleinen Minus im europäischen Kontext gut gehalten. Europaweit kehrte nach der ersten Erleichterung über den Ausgang des ersten Wahlgangs der Parlamentswahl in Frankreich wieder Ernüchterung ein. Die Frage ist, ob beim entscheidenden zweiten Wahlgang am Sonntag eine absolute Mehrheit des rechten Rassemblement National von Marine Le Pen verhindert werden kann. Am Nachmittag lösten sich die Kurse etwas von den Tagestiefs, gestützt von einer gut behaupteten Tendenz an der Wall Street. Dazu trug auch bei, dass US-Notenbankchef Powell auf dem EZB-Symposium in Sintra von guten Fortschritten im Kampf gegen die Inflation sprach. Das nährte Zinssenkungshoffnungen in den USA.

Der SMI verlor 0,3 Prozent auf 12.011 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 12 Kursverlierer und 7 -gewinner gegenüber, unverändert schlossen nur UBS. Umgesetzt wurden 18,19 (Montag: 15,19) Millionen Aktien.

Schlusslicht im Leitindex waren Swiss Re mit einem Minus von 4,0 Prozent. Auch die Kurse anderer Rückversicherer in Europa gaben deutlicher nach. Im Handel wurde auf die Hurrikan-Saison in der Karibik verwiesen und die Gefahr von großen Schäden. Der aktuelle Hurrikan Beryl sei der früheste der Kategorie 4, der jemals verzeichnet wurde, hieß es. Nach Einschätzung der UBS könnte die Nervosität der Investoren steigen, weil für dieses Jahr eine aktive Katastrophensaison prognostiziert werde. Zurich Insurance verloren 1,2 Prozent.

Stützend für den SMI wirkte das als defensiv geltende Schwergewicht Nestle (+0,7%). An der Spitze rangierten Partners Group (+2,0%), die am Vortag noch der zweitgrößte Verlierer waren mit der Nachricht über eine Übernahme.

Richemont legten um 0,4 Prozent zu. Der Luxuskonzern hat Catherine Renier zur Chefin seiner Schmuck- und Uhrenmarke Van Cleef & Arpels ernannt. Die derzeitige CEO des Uhrenherstellers Jaeger-LeCoultre, der ebenfalls zu Richemont, tritt die Nachfolge von Nicolas Bos an, der jetzt CEO der Gruppe ist. Renier ist seit 1999 für die Gruppe tätig.

July 02, 2024 11:48 ET (15:48 GMT)

