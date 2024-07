XRP News: Der Juli könnte ein guter Monat für den Ripple-Coin werden

Der Juli steht vor der Tür und viele Krypto-Enthusiasten blicken gespannt auf den Ripple-Coin (XRP). Historische Daten und aktuelle Markttrends deuten darauf hin, dass XRP in diesem Monat eine positive Entwicklung erleben könnte. Nach einem herausfordernden Juni, in dem der Preis von XRP um 8 % fiel, gibt es nun Anzeichen dafür, dass der Coin im Juli wieder an Fahrt gewinnen könnte. In diesem Artikel beleuchten wir die Gründe für diese optimistischen Prognosen und welche Faktoren dazu beitragen könnten, dass der Ripple-Coin im Juli eine erfreuliche Kursentwicklung zeigt.

Historisch betrachtet war der Juli oft ein guter Monat für XRP

XRP, die siebtgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung, steht möglicherweise vor einem signifikanten Preisanstieg im Juli, wenn man die historischen Trends der letzten Jahre betrachtet. In den vergangenen drei Jahren hat XRP im Juli bemerkenswerte Gewinne erzielt, was die Erwartungen für diesen Monat hoch ansetzt.

Im Juli 2022 verzeichnete XRP eine beeindruckende Performance mit einem Anstieg von 14 %. Die positive Dynamik setzte sich im darauffolgenden Jahr fort, als XRP im Juli 2023 einen noch bemerkenswerteren Anstieg von 48 % erlebte. Der enorme Wertzuwachs war maßgeblich auf eine entscheidende rechtliche Entwicklung zurückzuführen: Eine wegweisende Entscheidung im Ripple-Rechtsstreit bestätigte, dass XRP nicht als Wertpapier einzustufen sei. Die rechtliche Klarstellung stärkte das Vertrauen der Investoren erheblich und trug zur rasanten Preissteigerung bei.

Quelle: TradingView.com

Juni 2024 hingegen erlebte XRP einen Preisrückgang von 8 %, was kurzfristig für Enttäuschung unter den Marktteilnehmern sorgte. Bereits jetzt zum Anfang des Juli 2024 konnte XRP einen Anstieg von über 2 % innerhalb von 24 Stunden verzeichnen. Diese Erholung von einem jüngsten Tiefstand bei 0,46 Dollar könnte ein Vorbote für weitere Gewinne im Juli sein.

Die positive Entscheidung im Ripple-Rechtsstreit im letzten Jahr wirkt weiterhin nach, und Investoren hoffen auf ähnliche rechtliche Entwicklungen, die den Preis erneut nach oben treiben könnten. Darüber hinaus könnten potenziell positive Nachrichten bezüglich Ripple und des XRP-Ledgers die Marktstimmung weiter anheizen. Daten der Kryptoanalyse-Plattform Santiment zeigen, dass in den letzten 30 Tagen 20 neue Wale zwischen 1 Million und 10 Millionen XRP-Token angesammelt haben. Derzeit gibt es über 1.500 solcher Wal-Wallets, was auf ein starkes Interesse institutioneller Anleger hindeutet.

Daten von Santiment zeigen auch, dass die Anzahl der Wal-Transaktionen im Wert von mindestens 100.000 USD an XRP in den letzten 24 Stunden um mehr als 200 % gestiegen ist.

Quelle: Santiment

Die Anzahl der auf Börsen gehaltenen XRP-Token sinkt zudem seit dem 30. Januar kontinuierlich. Laut Santiment gibt es derzeit 2,8 Millionen XRP-Token auf zentralen und dezentralen Börsen. Gleichzeitig stieg der XRP-Zufluss auf Börsen von 58,66 Millionen auf 76 Millionen Token in den letzten 24 Stunden. Der Abfluss von XRP von den Börsen stieg jedoch noch wesentlich mehr mehr als das Fünffache von 11 Millionen auf 73 Millionen Token, was darauf hindeutet, dass neue Halter die Kryptowährung akkumulieren.

Historische Trends zeigen also, dass der Juli für XRP traditionell ein erfolgreicher Monat ist, und die aktuelle Akkumulation von Token durch institutionelle Investoren unterstützt diese These. Sollten sich positive rechtliche und marktrelevante Entwicklungen fortsetzen, könnte XRP in den kommenden Wochen signifikante Gewinne verzeichnen.

So steht es aktuell um den Kurs von XRP

Im bisherigen Jahresverlauf 2024 war die Kursentwicklung von XRP jedoch bestenfalls mittelmäßig. Die meisten XRP-Investoren sind stark enttäuscht von der bisherigen Performance des Ripple-Coins in diesem Bullenmarkt. Zwar gelang es dem Coin in den letzten zwölf Monaten dreimal, Kursanstiege in Richtung 0,70 beziehungsweise 0,80 Dollar zu initiieren, doch fiel der Kurs jedes Mal wieder auf den Support bei 0,50 Dollar zurück. Dementsprechend konnte XRP seinen Wert im letzten Jahr überhaupt nicht steigern. Andere Top-Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und Solana verzeichneten massive Kurszuwächse und vervielfachten ihren Preis teilweise.

Quelle: CoinMarketCap.com

Zuletzt rutschte der Kurs von XRP sogar erneut unter den wichtigen Support von 0,50 Dollar ab und notiert aktuell bei nur 0,485 Dollar. Diese Entwicklung verstärkte die negative Stimmung unter den Anlegern weiter, die sich nun fragen, ob der Kurs von XRP trotz des Bullenmarktes in den kommenden Monaten möglicherweise weiter fallen wird. Derweil bleibt der Coin mit einer Marktkapitalisierung von 27 Milliarden Dollar nach wie vor die siebtgrößte Kryptowährung am Markt, und das Handelsvolumen lag in den letzten 24 Stunden mit 850 Millionen Dollar auf einem soliden Niveau.

Für XRP ist es aktuell von größter Bedeutung, den Support bei 0,50 Dollar zurückzuerobern und sich erneut darüber zu etablieren. Sollte dies gelingen, könnte eine weitere Rallye in Richtung 0,55 beziehungsweise 0,65 Dollar erfolgen. Aktuell schauen sich trotz eines potenziell bullischen Julis immer mehr Anleger nach Investitionsalternativen zu XRP um, wie beispielsweise dem brandneuen Play-to-Earn Coin PLAY.

PLAY - eine sinnvolle Investitionsalternative zu XRP?

PLAY ist die brandneue Kryptowährung des innovativen Play-to-Earn-Spiels PlayDoge. Das Spiel möchte an den Charme der Neunzigerjahre und den damaligen Tamagotchi-Hype anknüpfen, indem es das beliebte Spielprinzip in die digitale Krypto-Welt überträgt. Spieler haben im Spiel die Möglichkeit, sich um ihr eigenes virtuelles Haustier zu kümmern, indem sie es füttern, unterhalten und trainieren sowie sicherstellen, dass es genug Schlaf bekommt. Zusätzlich können sie mit ihrem Haustier durch klassische 8-Bit-Side-Scrolling-Adventures navigieren.

Jetzt in PlayDoge investieren

Quelle: PlayDoge.io

Für ihre Mühen werden die Spieler typisch für Play-to-Earn-Spiele in Form von echten PLAY-Coins belohnt. Die Coins können nach dem offiziellen Börsenlisting an Krypto-Börsen gehandelt und verkauft werden. Aktuell befindet sich der Coin jedoch noch in der sogenannten Pre-Sale-Phase. In dieser Phase kann der Coin zu einem stark vergünstigten Kurs von 0,000514 Dollar erworben werden. Durch diesen Pre-Sale wurden bereits über 5,3 Millionen Dollar an Investitionen gesammelt.

Ein weiteres attraktives Merkmal von PLAY ist die Möglichkeit des Stakings. Direkt nach dem Kauf im Pre-Sale können Anleger ihre Coins staken und dabei jährliche Renditen von über 100 % erzielen. Die hohe Staking-Rendite macht den Kauf des Coins für viele Anleger noch interessanter und unterstreicht das Potenzial von PlayDoge als vielversprechendes neues Krypto-Projekt.

Jetzt PLAY kaufen

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.