Das war knapp. Nach einem äußerst schwachen Handelsauftakt rutschte die Bayer-Aktie am Dienstag gefährlich nahe an das Mehrjahrestief heran. Im Laufe des Nachmittags holten die Papiere zwar einen Teil der Verluste wieder auf, dennoch schlossen sie im Verlusten. Die vollmundigen Ankündigungen des CEO verfangen bislang nicht. In der Spitze rutschte die Bayer-Aktie am Dienstagmorgen im Xetra-Handel bis auf 25,15 Euro ab. Das 52-Woche-Tief, das gleichbedeutend mit niedrigsten Stand seit mehr als 19 ...

