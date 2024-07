Marqeta setzt seinen europäischen Buchungsschwung mit Swiss4 fort und bietet seinen Kunden eine maßgeschneiderte Kombination aus Finanzdienstleistungen und personalisierten High-End-Erlebnissen.

Marqeta (NASDAQ: MQ), die globale Plattform für moderne Kartenausgabe, die eingebettete Finanzlösungen für die Innovatoren der Welt ermöglicht, gab heute einen neuen Kunden Swiss4 bekannt, der seinen Kunden Echtzeit- und personalisierte digitale Zahlungsdienste anbietet. Dies ist Teil der kürzlich von Swiss4 lancierten Anwendung, die Finanzdienstleistungen und hochwertiges Lifestyle-Management kombiniert und die erste ihrer Art in der Schweiz ist.

Mit der Plattform von Marqeta kann Swiss4 schnell neue Zahlungsfunktionen entwickeln und einführen und so das Kundenerlebnis kontinuierlich verbessern. Mit Marqeta unterstreicht Swiss4 sein Engagement, digitale Finanzlösungen auf dem neuesten Stand der Technik anzubieten und seinen Kunden ein bequemes, sicheres und effizientes Transaktionserlebnis zu gewährleisten.

Eine kürzlich durchgeführte Umfrage hat ergeben, dass 52% der 25- bis 34-Jährigen die Nutzung von Finanzprodukten und -dienstleistungen ihrer Lieblingsmarken als bequemer empfinden als die Nutzung einer herkömmlichen Bank. Weitere 51% der Befragten gaben an, dass Marken Produkte anbieten, die besser auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind als herkömmliche Institute, während 50% der Befragten angaben, dass ihre Loyalität zu Marken auf die finanziellen Vorteile und Anreize zurückzuführen ist, die sie bieten, was die wachsende Chance für nicht-traditionelle Finanzdienstleistungsangebote zeigt, ihre Kundenbasis zu vergrößern.

Swiss4 wurde 2020 gegründet und ist eines der ersten Unternehmen in der Schweiz, das von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) eine Fintech-Lizenz erhalten hat. Swiss4 hat eine Finanzdienstleistungsanwendung entwickelt, die nun in der ganzen Schweiz verfügbar ist und ein Mehrwährungskonto, Zahlungs- und Devisenmöglichkeiten, personalisierte Lifestyle-Management-Services für die Organisation von Freizeitaktivitäten Reisen, Bewirtung, Gastronomie, Zugang zu prestigeträchtigen Kultur- und Sportveranstaltungen, Empfehlungen für Erlebnisse und private Veranstaltungen für seine Mitglieder kombiniert.

"Wir haben einen Partner gesucht, der nicht nur auf dem Schweizer Markt, sondern auch in ganz Europa Erfahrung hat und unsere zukünftigen Expansionspläne zu gegebener Zeit unterstützen kann", sagt Zhina Asmei, Mitgründerin und CEO von Swiss4. "Marqeta ist eine vertrauenswürdige Lösung, die unsere Anforderungen an ein flexibles, skalierbares und personalisiertes Angebot mit den neuesten Funktionen, die unsere Kunden suchen, erfüllen kann."

"Angesichts der anhaltenden Nachfrage nach personalisierten Zahlungserfahrungen verfügt Marqeta über die nötige Größe, Breite und Erfahrung, um innovative Kunden wie Swiss4 bei der Neugestaltung von Finanzdienstleistungen für den Luxusmarkt zu unterstützen", sagte Marcin Goglowski, SVP, Geschäftsführer für Europa und CEO für GB bei Marqeta. "Wir sind stolz darauf, unsere Dynamik in Europa fortzusetzen und eng mit unseren Kunden zusammenzuarbeiten, um Zahlungsangebote bereitzustellen, die ihnen helfen, ihren Kundenstamm zu vergrößern und eine dauerhafte Kundenbindung zu schaffen."

Über Marqeta

Die moderne Kartenausgabeplattform von Marqeta ermöglicht es ihren Kunden, individuelle und innovative Zahlungskarten und eingebettete Finanzangebote zu erstellen. Marqetas Plattform, die auf offenen APIs basiert, gibt ihren Kunden die Möglichkeit, konfigurierbare und flexible Zahlungserlebnisse zu entwickeln, die Produktentwicklung zu beschleunigen und den Zugang zur Kartenausgabetechnologie zu demokratisieren. Die moderne Architektur bietet sofortigen Zugang zu einer hoch skalierbaren, cloudbasierten Zahlungsinfrastruktur, die es den Kunden ermöglicht, ihre eigenen Kartenprogramme zu starten und zu verwalten, Karten auszugeben und Transaktionen zu autorisieren und abzurechnen. Marqeta hat seinen Hauptsitz in Oakland, Kalifornien, und ist für den Betrieb in mehr als 40 Ländern weltweit zertifiziert. Für weitere Informationen besuchen Sie www.marqeta.com, Twitter und LinkedIn.

Über Swiss4

Swiss4 wurde 2020 gegründet und ist ein in der Schweiz ansässiger Finanzdienstleister, der sich auf die Entwicklung digitaler Finanzlösungen konzentriert. Das Unternehmen hat mit der Entwicklung seiner Technologielösung Swiss Core begonnen und von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) eine Fintech-Lizenz erhalten, die es ihm erlaubt, als Einlagenkreditinstitut zu agieren. Sie hat eine Mastercard-Hauptmitgliedschaft erworben, um ihre eigenen Zahlungskarten herauszugeben. Die Swiss4-Anwendung ist in der Schweiz sowohl im App Store als auch im Play Store erhältlich.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der "Safe Harbor"-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen, die in dieser Pressemitteilung ausgedrückt oder impliziert werden, umfassen unter anderem Zitate und Aussagen in Bezug auf sich ändernde Verbraucherpräferenzen, die zunehmende Akzeptanz bestimmter digitaler Zahlungsmethoden, Produkte und Lösungen durch die Verbraucher, welche Zahlungsverkehrs-, Bank- und Finanzdienstleistungsprodukte und -lösungen erfolgreich sein könnten, Technologie- und Markttrends, Marqetas Geschäft, Marqetas Produkte und Dienstleistungen sowie Aussagen von Marqetas Führungsspitze. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund von Risiken und Unwägbarkeiten erheblich von den in diesen Aussagen enthaltenen Erwartungen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, die folgenden Faktoren: alle Faktoren, die Probleme mit Änderungen der nationalen und internationalen Geschäfts-, Markt-, Finanz-, politischen und rechtlichen Bedingungen schaffen; und die Risiken und Unwägbarkeiten, die in den "Risikofaktoren" enthalten sind, die in Marqetas Jahresbericht auf Formular 10-K offengelegt werden, wie sie von Zeit zu Zeit in Marqetas regelmäßigen Einreichungen bei der SEC aktualisiert werden können, verfügbar unter www.sec.gov und Marqetas Website unter http://investors.marqeta.com. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beruhen auf Informationen, die Marqeta zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zur Verfügung standen. Marqeta lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist

