Dem Währungsmarkt stehen ereignisreiche Tage bevor. Was das für EUR / USD, EUR / CNY und EUR / ZAR bedeuten kann.EUR / USD Gute Wirtschaftsdaten aus den USA, etwa vom Arbeitsmarkt, haben das Währungspaar EUR / USD zuletzt steigen lassen. Zuvor hatten Marktteilnehmer mit einer Abkühlung der Wirtschaftsaktivität in den USA gerechnet. Nach den vorgezogenen Neuwahlen in Frankreich setzte zunächst eine große Nachfrage nach dem Dollar ein. Nachdem eine absolute Mehrheit des Rassemblement National (RN) ausgeblieben ist, zeigen sich die Märkte erleichtert. Die Mehrheit der Marktteilnehmer geht davon aus, dass eine absolute Mehrheit der Rechtspopulisten im zweiten Wahlgang am kommenden Sonntag …