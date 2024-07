Am deutschen Aktienmarkt haben sich die Gewinne vom Wochenauftakt am Dienstag wieder in Luft aufgelöst. Grund dafür war laut Marktbeobachtern das unattraktive Chance-Risiko-Verhältnis. Neben der hartnäckigen Inflation dürfte dabei auch der am Donnerstag bevorstehende US-Feiertag auf die Stimmung der Anleger gedrückt haben.Im Detail fiel die Inflationsrate im Juni von 2,6 Prozent im Vormonat auf 2,5 Prozent. "Der Inflationsrückgang setzt sich nur langsam fort", kommentierte Chefökonom Thomas Gitzel ...

