2024 ist für KI-Aktien wie die von Microsoft, Nvidia und Co bisher ein erfolgreiches Jahr. Laut Experten könnte der Run aber noch nicht am Ende sein. Und einige Geheimtipps dürften dann auch richtig profitieren. Künstliche Intelligenz (KI) ist nach wie vor in der Gesellschaft und an den Börsen eins der bestimmenden Themen. Das bestätigt auch eine neue Auswertung des Beratungsunternehmens "EY", die sich für die die ersten sechs Monate des laufenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...