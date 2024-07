Monument Re Limited gab heute bekannt, dass die belgische Tochtergesellschaft des Unternehmens, Monument Assurance Belgium N.V., nach Erhalt der behördlichen Genehmigung durch die belgische Nationalbank die Übernahme eines Portfolios klassischer Gruppenlebensversicherungen der Branche 21 von Contassur Contibel Assurances Vie Contibel Levensverzekeringen SA/NV ("Contassur") abgeschlossen hat.

Koen Depaemelaere, CEO von Monument Assurance Belgium und Carlo Elsinghorst, Group CEO von Monument Re Limited, kommentierten: "Wir freuen uns über den Abschluss der Übernahme dieses Portfolios von Contassur, was ein weiterer positiver Schritt in unserer Konsolidierungsstrategie für Belgien ist."

Monument Assurance Belgium ist eine belgische Lebensversicherungsgesellschaft, die von der belgischen Nationalbank beaufsichtigt wird. Monument Assurance Belgium ist Mitglied der Monument Re Group und hat sich als führender Konsolidierer von Lebensversicherungs- und Rentenportfolios in Belgien positioniert.

Monument Re Limited ist ein Lebensversicherer und eine Versicherungs-Holdinggesellschaft mit einer bewährten Erfolgsgeschichte bei der Übernahme kapitalintensiver europäischer Portfolios. Monument Re hat eine Präsenz in Bermuda, die wie in der Schweiz Vorschriften unterliegt, die mit Solvency II in Europa vergleichbar sind. Die Monument Re Group ist außerdem über ihre Tochtergesellschaften in Belgien, in Irland, auf der Isle of Man und in Luxemburg sowie über Niederlassungen in Spanien, Italien und Deutschland tätig.

Monument Insurance Group Limited ist die Muttergesellschaft der Monument-Unternehmensgruppe ("Gruppe" oder "Monument"). Jede Einheit unterliegt den lokalen Vorschriften, und Monument Re unterliegt der Gruppenaufsicht durch die Bermuda Monetary Authority.

