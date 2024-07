Fortinet®, ein weltweit führender Cybersicherheitsanbieter mit Fokus auf die Verschmelzung von Netzwerken und Sicherheit, hat seine Pläne für einen bevorstehenden Conference Call zur Diskussion der Finanzergebnisse des zweiten Quartals 2024 bekannt gegeben. Am Dienstag, den 6. August, werden die neuesten finanziellen Entwicklungen des Unternehmens während einer Liveübertragung um 1:30 Uhr nachmittags pazifischer Zeit präsentiert. Interessierten wird geraten, sich etwa 10 Minuten vor Beginn auf der Investor Relations-Webseite einzufinden, um nichts zu verpassen.

Mit mehr als einer halben Million zufriedener Kunden zeichnet sich Fortinet durch ein umfangreiches Portfolio von über 50 unternehmensgerechten Produkten und den Beitrag zu einem erhöhten Maß an Cybersicherheit auf globaler Ebene aus. Besonders bemerkenswert ist das Bestreben, durch die Zusammenarbeit mit renommierten Organisationen und Aufbau umfangreicher Ausbildungsprogramme in der Branche neue Karrieremöglichkeiten zu schaffen. Mit Hilfe fortschrittlicher Machine Learning- und KI-Technologien liefert FortiGuard Labs, das hochkarätige Forschungs- und Threat Intelligence-Team von Fortinet, Schutzmaßnahmen, die regelmäßig zu den am besten bewerteten gehören.

Zusätzliche Einblicke in Fortinets Geschäftsentwicklung

Inhaltliche Ergänzungen und Mitteilungen der Geschäftsführung werden ebenso über die Investor Relations-Webseite zugänglich gemacht. Details zu den zahlreichen Produkten und Dienstleistungen, darunter FortiGate, FortiOS und FortiGuard, unterstreichen Fortinets Verpflichtung zur Bereitstellung topaktueller Lösungen auf dem Gebiet der Cybersicherheit. Mit seiner integrierten Produktpalette und bedeutsamen Patenten stellt das Unternehmen einen wichtigen Akteur im technologischen Fortschritt dieses Sektors dar.

