Erhöht das für seine 49%ige Beteiligung an Aramco Oil Pipelines investierte Gesamtkapital auf rund 13 Mrd. USD; unterstützt ausländische Direktinvestitionen im Königreich Saudi-Arabien mit rund 65 des investierten Kapitals von außerhalb des Königreichs

EIG Pearl Holdings S.à r.l., eine von EIG, einem führenden institutionellen Investor im globalen Energie- und Infrastruktursektor, gegründete und verwaltete Holdinggesellschaft, gab heute den Abschluss eines Refinanzierungsprogramms für vorrangige Verbindlichkeiten in Höhe von rund 11,2 Mrd. USD bekannt. Die Erlöse wurden zur Rückzahlung von Beträgen verwendet, die im Rahmen einer Akquisitionsfazilität in Anspruch genommen wurden, die zur Finanzierung der im Juni 2021 erfolgten Übernahme einer 49%igen Beteiligung an der Aramco Oil Pipelines Company ("AOPC") verwendet wurde.

Die Pro-forma-Kapitalstruktur von EIG Pearl Holdings S.à r.l. umfasst rund 11,2 Mrd. USD an vorrangig besicherten öffentlichen Anleihen und privaten Kreditfazilitäten mit einer gewichteten durchschnittlichen Restlaufzeit von ca. 16 Jahren sowie rund 1,9 Mrd. USD an Stammaktien, die im Juni 2021 zur teilweisen Finanzierung der ersten Übernahme investiert wurden.

Mit dem Abschluss dieses Refinanzierungsprogramms für vorrangige Verbindlichkeiten wird die Beteiligung globaler Kapitalgeber an dieser Transaktion und dem zugrundeliegenden Vermögenswert im Königreich Saudi-Arabien weiter ausgebaut rund 8,5 Mrd. USD oder rund 65 des gesamten investierten Kapitals stammen von einer globalen Gruppe bekannter institutioneller Investoren und Kreditgeber aus den Vereinigten Staaten, China, Japan, Korea, den Vereinigten Arabischen Emiraten und anderen globalen Institutionen.

Über EIG Pearl Holdings S.à r.l.

EIG Pearl Holdings S.à r.l. besitzt eine 49%ige Beteiligung an AOPC, einer im Königreich Saudi-Arabien gegründeten Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die das Recht auf 25-jährige Tarifzahlungen für Öl hat, das durch das stabilisierte Rohölpipelinenetz von Aramco transportiert wird, das alle aktuellen und zukünftigen Pipelines im Königreich umfasst. EIG Pearl Holdings S.à r.l. ist indirekt zu 89,45 im Besitz eines Aggregator-Vehikels, das von der EIG Management Company, LLC und ihren verbundenen Unternehmen verwaltet und kontrolliert wird.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website von EIG Pearl Holdings S.à r.l. unter www.pearlpipelines.com.

