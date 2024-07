In der vergangenen Woche lud Nintendo zur mittlerweile 84. Aktionärsversammlung ein und stellte sich dabei diversen Fragen der Aktionäre. Die drehten sich natürlich in erster Linie um die Zukunft des Unternehmens. Auch wenn Nintendo sich wie gewohnt nicht vollständig in die Karten blicken lassen will, so gab es doch einige bemerkenswerte Aussagen, auch in Bezug auf den Nachfolger zur schwer erfolgreichen Spielekonsole Nintendo Switch.Anzeige:Die Aktionäre interessierten sich unter anderem dafür, wie es um die weitere Tätigkeit von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...