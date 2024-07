MSCI Inc. (NYSE: MSCI), ein führender Anbieter von geschäftskritischen Entscheidungshilfen und Dienstleistungen für die globale Investmentgemeinschaft, gab heute bekannt, dass Alvise Munari, der derzeitige Chief Client Officer von MSCI, zum Chief Product Officer ernannt wurde.

Herr Munari wird nun für die Leitung der Produktentwicklung und -innovation verantwortlich sein und dabei seine tiefgreifenden Kenntnisse über den globalen Kundenstamm von MSCI einbringen. Er wird weiterhin die enge Zusammenarbeit zwischen den Produktteams von MSCI und den Teams für Kundenbetreuung, Marketing, Forschung, Technologie und Daten vorantreiben, um innovative Lösungen zu entwickeln und bereitzustellen, die den komplexen und einzigartigen Bedürfnissen der Anleger nach differenzierten Tools und Erkenntnissen für ihre Anlagestrategien entsprechen.

Herr Munari hat das globale Kundenbetreuungsteam von MSCI umgestaltet, indem er sich unermüdlich darauf konzentrierte, die Bedürfnisse der Kunden zu verstehen und ganzheitliche Lösungen zu liefern, was zu Rekordwachstum und Kundenbindung in allen Regionen, Segmenten und Produkten führte. Er verfügt über 20 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche, unter anderem in leitenden Positionen für Produktinnovationen bei Goldman Sachs, Merrill Lynch und Morgan Stanley. Herr Munari wird weiterhin an Baer Pettit, President und Chief Operating Officer bei MSCI, berichten.

Mit der Ernennung von Herrn Munari wird Axel Kilian in die Rolle des Chief Client Officer berufen und berichtet nun an Herrn Pettit. Herr Kilian kam 2020 als Head of Client Coverage für EMEA zu MSCI und war maßgeblich am Wachstum von MSCI in dieser Region beteiligt. Er verfügt über 25 Jahre Erfahrung in der Investmentbranche und leitete EMEA- und globale Coverage-Organisationen bei UBS, Nomura, Lehman Brothers und JPMorgan Chase.

Baer Pettit, MSCI President und Chief Operating Officer, sagte: "Alvise hat eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der kundenorientierten Führung. Wir freuen uns, dass er das nächste Kapitel der Produktinnovation von MSCI vorantreibt, um unseren Kunden einen Mehrwert zu bieten und sie beim Aufbau besserer Portfolios zu unterstützen. Die Beförderung von Axel zeigt auch unser Engagement für die Mobilität von Talenten und unsere Fähigkeit, die hervorragenden Führungskräfte, die wir bei MSCI haben, zu entwickeln und zu fördern."

Über MSCI Inc.

MSCI ist ein führender Anbieter von unternehmenskritischen Entscheidungshilfen und Dienstleistungen für die globale Investment Community. Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung in den Bereichen Forschung, Daten und Technologie ermöglichen wir bessere Anlageentscheidungen, indem wir unsere Kunden in die Lage versetzen, die wichtigsten Risiko- und Renditetreiber zu verstehen und zu analysieren, und sie dabei unterstützen, mit Zuversicht effektivere Portfolios aufzubauen. Wir entwickeln branchenführende, forschungsgestützte Lösungen, mit denen unsere Kunden Einblicke in den gesamten Anlageprozess gewinnen und dessen Transparenz erhöhen können. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte www.msci.com.

