ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Ferrari vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" belassen. Er rechne beim italienischen Sportwagenhersteller nicht mit größeren Überraschungen, schrieb Analyst Robert Krankowski in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Nach einer negativen Überraschung im ersten Quartal dürften die Investoren die Auswirkungen der Modellpalette und der Preise auf die operative Profitabilität in Augenschein nehmen./bek/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2024 / 16:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2024 / 16:27 / GMT



