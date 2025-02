NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ferrari auf "Outperform" mit einem Kursziel von 575 US-Dollar belassen. Nach den Jahreszahlen des Sportwagenbauers beschäftigte sich Analyst Stephen Reitman in einer am Dienstag vorliegenden Studie näher mit Neueinführungen und Lebenszyklen der Fahrzeuge sowie der Abgrenzung von Ferrari, weg von einem Autobauer und hin zu einem Luxusgüterkonzern. Nirgendwo sei letzteres klarer als mit den seltensten Modellen wie etwa der Icona-Serie./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2025 / 00:20 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2025 / 05:10 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: NL0011585146