© Foto: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion - Dall-E



Die Analysten der US-Investmentbank Morgan Stanley warnen vor einer Korrektur - und empfehlen Anlegern diese Branchen als sichere Häfen!Um rund 15 Prozent hat der US-Gesamtmarktindex S&P 500 in der ersten Jahreshälfte zulegen können - eine beachtliche Bilanz, die sich in der zweiten Hälfte des Jahres wiederholen könnte, zumindest wenn es nach der Statistik geht. US-Aktienmarkt "technisch fragil" Zur Wahrheit gehört aber auch: Die Rallye wurde von einigen wenigen besonders gut laufenden Titeln getragen, während eine Vielzahl an Werten kaum gestiegen ist, oder sogar unter dem Niveau des Jahreswechsels liegt. In den vergangenen Wochen hat das Momentum außerdem stark nachgelassen, was das …