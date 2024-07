SHENZHEN (IT-Times) - Der chinesische Technologiekonzern BYD arbeitet mit dem französischen Leasing-Unternehmen Ayvens zusammen, um die schleppende Expansion in Europa zu forcieren. Die BYD (Build Your Dreams) Company Ltd. (ISIN: CNE100000296) hat heute eine Absichtserklärung (MoU) über eine Zusammenarbeit...

Den vollständigen Artikel lesen ...