Krypto News: Bullische Shiba Inu Prognose! Shiba Shootout startet viralen Presale

Die Kryptowährung Shiba Inu ($SHIB) setzt verstärkt auf den Gaming-Sektor und möchte damit die Bewertung rechtfertigen oder sogar ausbauen. Einer der wertvollsten Meme-Coins der Welt bekommt also mehr Nutzen. Experten prognostizieren jedoch, dass Shiba Shootout ($SHIBASHOOT) die Performance von Shiba Inu übertreffen könnte.

Shiba Shootout ist ein neues Play-to-Earn-Spiel (P2E), das in der Wild-West-Krypto-Landschaft angesiedelt ist. Dies hat sowohl bei Google Play als auch im Apple App Store Zulassung gefunden. Die Veröffentlichung steht kurz bevor.

Teilnehmer des Vorverkaufs können den $SHIBASHOOT-Token für lediglich 0,0194 US-Dollar erwerben. Wer frühzeitig in Shiba Shootout investiert, kann ferner aktuell noch attraktive Staking-Belohnungen von über 2.200 Prozent pro Jahr erhalten.

Direkt zum Shiba Shootout Presale

Die Zeit drängt: In weniger als 48 Stunden wird der Preis im Presale angehoben. Für maximale Buchgewinne muss man sich ergo beeilen.

Im Spiel treten die Teilnehmer in riskanten Duellen gegeneinander an, wobei Kreativität, Scharfsinn und ein Hauch von Cowboy-Charme gefragt sind. Die Mischung dieser Elemente verspricht ein fesselndes Spielerlebnis.

Shiba Shootout weist damit alle Eigenschaften eines spannenden Meme-Coins auf. Shiba Inu hat nach dem Start seiner Shibarium-Blockchain den Fokus auf Gaming gelegt und laut CoinMarketCap-Daten eine Rendite von 20.800.000 Prozent für frühe Investoren erzielt.

$SHIBASHOOT möchte nun das Kunststück wiederholen. Da sich der Token noch im Vorverkauf befindet, ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis möglicherweise deutlich attraktiver als bei $SHIB.

Investoren können bereits vor der offiziellen Spielveröffentlichung am Vorverkaufsprogramm teilnehmen und Bonus-Token verdienen. Zudem erhalten diejenigen, die sich auf der Website registrieren, kostenlose $SHIBASHOOT-Token.

Es ist daher wenig überraschend, dass Shiba Shootout bereits 477.000 US-Dollar gesammelt hat und auf eine halbe Million Dollar im Presale zusteuert.

Direkt zum Shiba Shootout Presale

Master Crypto strategy with Shiba cowboys in thrilling duels for big rewards! Join the adventure!



Sign up now to get your free $SHIBASHOOT tokens!



Jump in the fun! https://t.co/jCeu7XMBqR pic.twitter.com/YjlGaaluBT - shibashootout (@shibashootout) June 28, 2024

Shiba Gulch: Innovation im P2E-Krypto-Gaming

Das Shiba Inu-Projekt Shiba Shootout sorgt bereits für beträchtliche Aufregung, obwohl es sich noch in einer frühen Phase befindet.

Shiba Shootout bietet zahlreiche nützliche Funktionen. Ein Highlight ist die Lucky Lasso Lottery, bei der Spieler mit den Token große Kryptopreise gewinnen können. Ein Teil des Preispools fließt in wohltätige Projekte.

Als Token-Inhaber haben diese die Möglichkeit, an Token Governance Roundups teilzunehmen, bei denen sie über wichtige Projektentscheidungen abstimmen können.

Experten prognostizieren, dass P2E-Gaming-Plattformen wie Shiba Shootout eine neue Ära im Mobilspiel einläuten und einen digitalen Goldrausch auslösen könnten, ähnlich dem historischen Goldrausch im Wilden Westen. Hier kokettiert das neue P2E-Game bewusst mit dieser Symbolik.

Der globale Markt für NFT-basierte Spiele, bei denen Spieler Geld verdienen können, wurde im Jahr 2022 auf 3,292,73 Millionen US-Dollar geschätzt. Laut Daten von Absolute Reports wird erwartet, dass dieser Markt mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 17,93 Prozent wächst und bis 2028 ein Volumen von 8,856 Millionen US-Dollar erreicht.

Mit diesen vielversprechenden Aussichten könnte Shiba Shootout die nächste große Entwicklung im Bereich der Kryptowährungen und des Online-Gamings darstellen.

Bei Shiba Shootout kann jeder Geld verdienen

Die digitale Welt von Shiba Gulch ist ein lebhafter Treffpunkt für Shiba-Enthusiasten. In dieser geschäftigen Siedlung fordern sich Spieler gegenseitig heraus, teilen Memes und tauchen in die aufregenden Shootouts ein.

Dank des reichlich vorhandenen digitalen Goldes sind Meme-Offs freundschaftliche Wettbewerbe, die zu lebhaften Gesprächen führen. Shiba Gulch bietet genügend Platz für alle - ein Ort für die Community.

Im Mittelpunkt dieser Aktivitäten steht die Shiba-Shootout-Münze. Für diejenigen, die sich nicht für Meme-Offs interessieren, gibt es viele andere Möglichkeiten, sich in Shiba Gulch zu amüsieren. Pokerturniere mit einem Krypto-Twist und virtuelle Schatzsuchen bieten abwechslungsreichen Spielspaß. Ergo entsteht ein ganzes Ökosystem für P2E-Fans.

Direkt zum Shiba Shootout Presale

Saddle up! ShibaShootout is more than a memecoin it's a Wild West crypto adventure!



Join Marshal Shiba & the Sharpshooters in Shiba Gulch for fun and excitement. pic.twitter.com/a3BFVx7u42 - shibashootout (@shibashootout) July 1, 2024

Shiba Shootout: Roadmap offenbart viel Nutzen

Laut dem Whitepaper von Shiba Shootout sind zahlreiche weitere gamifizierte Produkte geplant, die den Nutzern spannende Erlebnisse bieten werden.

Community-Mitglieder können beispielsweise regelmäßige "Campfire Stories"-Sitzungen abhalten, in denen sie ihre Erfahrungen mit Krypto- und Meme-Coins in einem lockeren Erzählformat teilen. Die besten Geschichten werden mit $SHIBASHOOT-Token-Belohnungen ausgezeichnet.

Neben dem Staking bietet "Savings Saddlebags" eine innovative Sparfunktion, bei der Mitglieder automatisch einen Prozentsatz ihrer $SHIBASHOOT-Token in eine dedizierte Wallet überweisen können. Diese Gelder werden für einen bestimmten Zeitraum gesperrt und verdienen zusätzliche Token als Belohnung.

Ein weiteres Highlight ist "Cactus Staking". Hier setzen Nutzer $SHIBASHOOT-Token auf eine virtuelle Kaktuspflanze, die in einer spielerischen digitalen Wüstenlandschaft wächst. Je länger die Token gesetzt bleiben, desto größer werden die Belohnungen.

In Bezug auf die Tokenomics sind 20 Prozent des gesamten Tokenangebots für das Staking vorgesehen, 5 Prozent als Belohnung und 35 Prozent für den Vorverkauf.

Der $SHIBASHOOT-Token-Smart-Contract wurde von Solidproof geprüft und durch Coinsult einer KYC unterzogen, was potenziellen Käufern zusätzliche Sicherheit bietet.

Mit innovativen Funktionen und einem engagierten Team, das die Sichtbarkeit und Positionierung des Shiba Inu-Marktes im wachsenden Segment der mobilen Spiele stärkt, positioniert sich Shiba Shootout als heißes Projekt im Juli 2024.

Direkt zum Shiba Shootout Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.