Presidio Investors gibt erfreut bekannt, dass Meredith Moss ihr neuester Operating Partner ist. Meredith verfügt über umfangreiche Erfahrungen im Fintech-Sektor. Sie hielt bedeutende Führungsrollen, wie zum Beispiel CEO von Finomial, Managing Director bei SEI und Chairman of the Board bei dem Versicherer Alliant National Title.

Meredith hält einen MBA von der Harvard Business School und einen BA von Brown University. Sie hat eine außergewöhnliche Vision für Strategien und das Geschäft unter Beweis gestellt. Bei Finomial führte sie das Unternehmen zu einer erfolgreichen Übernahme durch SEI, was Investoren eine hohe Rendite sicherte. Ihr Fachwissen über Hedge Fonds, Wertpapiere und Compliance haben ihr in der Branche einen guten Ruf eingebracht.

Meredith's Ernennung zum Operating Partner bei Presidio Investors markiert in der Wachstumsstrategie des Unternehmens einen großen Schritt vorwärts. Unter ihrer Führung werden Innovation und operative Exzellenz des gesamten Portfolios vorangetrieben.

Über Presidio Investors: Presidio Investors ist eine private Equity Firm, die in mittelgroße Unternehmen investiert. Presidio Investors arbeitet gemeinsam mit außergewöhnlichen Managementteams an strategischem Wachstum und Wertsteigerung, um so den langfristigen Erfolg zu sichern.

