DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 18.184 Pkte - Deutz mit Kapitalerhöhung schwach

FRANKFURT (Dow Jones)--Deutz haben am Dienstag nachbörslich beim Broker Lang & Schwarz knapp 3 Prozent eingebüßt. Der Motorenbauer hatte am Abend eine 10-prozentige Kapitalerhöhung im Schnellverfahren angekündigt.

BASF zeigten sich wenig bewegt von einer Bloomberg-Meldung, wonach der Chemie-Riese Pläne aufgegeben hat, in Lithiumabbaugebiete in Chile zu investieren. Grund dafür soll die Verlangsamung der Einführung von Elektrofahrzeugen sein, was die Preise für das Batteriemetall nach unten drücke.

Grand City Properties tendierten ebenso wenig verändert. Das Immobilienunternehmen gab die Emission einer neuen Anleihe mit einem Gesamtvolumen von 500 Millionen Euro bekannt, die erste seit über drei Jahren.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 18.184,13 18.164,06 +0,1% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

July 02, 2024 16:17 ET (20:17 GMT)

