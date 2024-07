Bitcoin-Kurs laut Standard Chartered Bank bis zur US-Präsidentschaftswahl bei 100.000 Dollar

In einer jüngst veröffentlichten Prognose hat die Standard Chartered Bank vorhergesagt, dass der Bitcoin-Kurs bis zur US-Präsidentschaftswahl 2024 auf 100.000 Dollar steigen könnte. Diese Vorhersage hat erhebliche Aufmerksamkeit auf sich gezogen, da die Bank als einer der größten und etabliertesten Finanzinstitute weltweit gilt und ihre Einschätzungen oft als richtungsweisend angesehen werden. Außerdem ist klar, dass hier nicht wahllos mit Zahlen um sich geworfen wird, wie das bei vielen selbsternannten Experten oft passiert, die damit Aufsehen erregen wollen.

Wer ist die Standard Chartered Bank?

Die Standard Chartered Bank ist eine britische multinational tätige Bank mit Sitz in London. Sie verfügt über ein weitreichendes Netzwerk in über 60 Ländern und bedient Kunden in einigen der dynamischsten Märkte der Welt. Die Bank ist bekannt für ihre umfangreiche Marktanalyse und ihre Fähigkeit, Trends frühzeitig zu erkennen. Aufgrund ihrer starken Präsenz und ihres Einflusses in der Finanzwelt wird ihren Prognosen große Bedeutung beigemessen.

JUST IN: $800 billion Standard Chartered Bank says Bitcoin could reach new ATH by August.



"$100,000 by US election day." pic.twitter.com/7mmpDKExEu - Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) July 2, 2024

Gründe für den prognostizierten Anstieg

Es gibt mehrere Faktoren, die laut der Standard Chartered Bank zu einem Anstieg des Bitcoin-Kurses auf 100.000 Dollar führen könnten. Einer der Hauptgründe ist das zunehmende institutionelle Interesse an Kryptowährungen. Immer mehr große Unternehmen und Finanzinstitute investieren in Bitcoin und andere Kryptowährungen, was zu einer erhöhten Nachfrage und einem steigenden Preis führt.

Ein weiterer Faktor ist die zunehmende Akzeptanz von Bitcoin als legitimes Zahlungsmittel. Immer mehr Händler und Dienstleister akzeptieren Bitcoin, was seine Nutzung und Nachfrage weiter steigert. Zudem hat die dezentrale Natur von Bitcoin in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit und Inflation viele Investoren dazu veranlasst, Bitcoin als Absicherung gegen traditionelle Währungen zu betrachten. Auch das Halving, welches erst kürzlich durchgeführt wurde, dürfte für weiter steigende Kurse sorgen. Zumindest war das bisher immer der Fall.

Einfluss der US-Präsidentschaftswahl

Die bevorstehende US-Präsidentschaftswahl 2024 spielt ebenfalls eine wichtige Rolle in der Prognose der Standard Chartered Bank. Politische Unsicherheiten und die wirtschaftlichen Pläne der Kandidaten können erhebliche Auswirkungen auf die Finanzmärkte haben. Insbesondere die Haltung der Kandidaten gegenüber Kryptowährungen wird genau beobachtet.

Donald Trump, der als kryptofreundlicher Präsident bekannt ist, könnte im Falle eines Wahlsiegs den Bitcoin-Kurs weiter in die Höhe treiben. Trump hat in der Vergangenheit signalisiert, dass er Kryptowährungen und die Blockchain-Technologie unterstützt. Seine potenzielle Wiederwahl könnte zu einer verstärkten Akzeptanz und möglicherweise sogar zu regulatorischen Erleichterungen für Kryptowährungen führen.

Die Prognose der Standard Chartered Bank, dass der Bitcoin-Kurs bis zur US-Präsidentschaftswahl 2024 auf 100.000 Dollar steigen könnte, ist eine bedeutende Aussage, die auf verschiedenen wirtschaftlichen und politischen Faktoren basiert. Die zunehmende institutionelle Akzeptanz und die mögliche kryptofreundliche Politik eines wiedergewählten Donald Trump könnten den Bitcoin-Markt erheblich beeinflussen.

Während solche Prognosen immer mit Unsicherheiten verbunden sind, bietet die Analyse der Standard Chartered Bank einen wertvollen Einblick in die möglichen Entwicklungen im Kryptomarkt. Anleger und Interessierte sollten die Situation weiterhin aufmerksam beobachten und die potenziellen Auswirkungen auf ihre Investitionsstrategien berücksichtigen. Grundsätzlich kann es von Vorteil sein, wenn sich Anleger umfassend informieren, bevor sie investieren, und sich nicht nur auf Prognosen von Analysten verlassen. Eine Plattform, die Anleger für das Lernen sogar bezahlt, ist 99Bitcoins. Kürzlich wurde auch der Launch eines eigenen Coins angekündigt.

Learn to Earn: Weiterbilden und Coins verdienen

99Bitcoins ist ein bekannter Name im Krypto-Universum und bietet seit Jahren umfassendes Wissen über den digitalen Währungsmarkt. Mit über 700.000 YouTube-Abonnenten und Millionen von Newsletter-Empfängern genießt die Plattform großes Vertrauen. Dies könnte beim Start ihrer eigenen Kryptowährung, $99BTC, von Vorteil sein. Die Token sind derzeit im Vorverkauf erhältlich und Analysten erwarten nach dem Börsenlisting einen schnellen Kursanstieg, wie es bei erfolgreichen Initial Coin Offerings häufig zu beobachten ist. Inzwischen haben Investoren bereits Token im Wert von 2,3 Millionen Dollar gekauft.

$99BTC-Token bieten Anlegern Vorteile innerhalb der Lernplattform und die Möglichkeit, die Staking-Funktion zu nutzen, wobei die jährliche Rendite (APY) besonders zu Beginn hoch ist, da sie mit der Größe des Staking Pools variiert und am Anfang noch nicht so viele Token im Pool sind. Das "Learn to Earn"-Konzept ermöglicht es Anlegern, $99BTC-Token zu verdienen, indem sie verschiedene Module der Plattform durchlaufen. Experten gehen aufgrund der zahlreichen Funktionen, der hohen Nachfrage während des Presales und der Bekanntheit von 99Bitcoins davon aus, dass der Kurs nach dem Launch um mehrere hundert Prozent steigen könnte.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.