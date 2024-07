München (ots) -Türkei nach 2:1-Sieg im Viertelfinale, Österreich raus trotz 20:6 Torschüssen. "Wir hatten so viele Torchancen wie im März, aber da haben wir 6:1 gewonnen", sprach Österreichs Trainer Ralf Rangnick und ergänzte: "Deswegen fühlt sich das gerade noch sehr surreal, sehr grotesk an, dass wir nach so eine Leistung, vor allem in der 2. Halbzeit waren es 45 Minuten Powerplay, die Heimreise antreten müssen", moniert Ralf Rangnick. "Ein paar von uns haben geweint. Es ist sehr schade, so auszuscheiden. Wir sind nicht verdient ausgeschieden", meint Michael Gregoritsch, dessen Anschlusstreffer nicht reichte. Die Parade von Türkei-Torwart Mert Günok in der letzten Minute beschreibt der Stürmer so: "Die Parade vom Torwart in der Nachspielzeit war eine der besten Paraden, die ich jemals live gesehen habe." Türkei Kaan Ayhan: "Wir haben heute nicht den schönsten Fußball gespielt, aber unser Herz auf dem Platz gelassen. Dafür brauchen wir uns nicht schämen. Wir freuen uns so einen dreckigen Sieg eingefahren zu haben." MagentaTV-Experte Michael Ballack zieht ein klares Fazit: "Eine ganz bittere Niederlage, weil sie große Aussichten hatten auf was richtig Großes." Die Türkei trifft damit im Viertelfinale auf die Niederlande (Samstag, live ab 20.15 Uhr bei MagentaTV) Achtelfinale: Österreich - Türkei 1:2Österreich verliert gegen die Türkei und ist raus! Die Türken kommen optimal ins Spiel, erzielen den zweitschnellsten Treffer der EM-Geschichte nach 57 Sekunden. Die Türkei, die sich bei Doppeltorschütze Demiral bedanken kann, trifft im Viertelfinale (Samstag, 20.15 Uhr live) auf die Niederlande.Rangnick: "Es fühlt sich gerade noch sehr surreal und grotesk an."Ralf Rangnick, Trainer der Österreicher: "Wir haben sehr, sehr, sehr unglücklich verloren. Ein Torschuss Verhältnis von 21:6 für uns. Wir hatten heute mindestens so viele klare Torchancen wie beim Freundschaftsspiel im März wo wir 6:1 gewonnen haben. Der Unterschied war, dass wir sie damals gemacht haben. Deswegen fühlt sich das gerade noch sehr surreal, sehr grotesk an, dass wir nach so eine Leistung, vor allem in der zweiten Halbzeit waren es 45 Minuten Powerplay, die Heimreise antreten müssen." Gregoritsch: "Ich bin enttäuscht und ganz traurig. Ein paar von uns haben geweint"Michael Gregoritsch, traf nach seiner Einwechslung zum 1:2-Anschluss: "Ich bin enttäuscht und ganz traurig. Ein paar von uns haben geweint. Es ist sehr schade, so auszuscheiden. Wir sind nicht verdient ausgeschieden. Respekt an die Türkei, wenn sie nach 90 Minuten führen, stehen sie verdient im Viertelfinale. (...) Ich war mir sicher, dass wir noch ein Tor schießen. Die Parade vom Torwart in der Nachspielzeit war eine der besten Paraden, die ich jemals live gesehen habe. Das war unglaublich, den Ball so zu halten. So ist der Fußball, der kann manchmal sehr grausam sein. (...) Wir waren am Anfang etwas überrascht, dass die Türkei mit einer 5er-Kette gespielt hat." Ayhan: "Wir haben nicht den schönsten Fußball gespielt, aber unser Herz auf dem Platz gelassen."Kaan Ayhan, Türkei: "War ein bisschen zu viel Spannung. Für den Zuschauer cool anzuschauen, aber als Spieler (...). Es war das erwartet schwere Spiel, dementsprechend ist die Last jetzt abgefallen. Mit Österreich hatten wir heute mit dem stärksten Gegner im Turnier bisher, das man heute in jeden Moment gespürt. Wir haben heute nicht den schönsten Fußball gespielt, aber unser Herz auf dem Platz gelassen. Dafür brauchen wir uns nicht schämen. Wir freuen uns so einen dreckigen Sieg eingefahren zu haben. Es war eine brutale Power, mit der wir heute konfrontiert wurden." Merih Demiral, Doppeltorschütze zum 1:0 und 2:0 für die Türkei: "Ich bin super happy für die Fans und für die Mannschaft. Wir haben 90 Minuten gelitten, aber wir haben es verdient. Die letzten 15 Minuten waren unglaublich. Wir haben super Bälle noch gerettet, wir haben wahnsinnig hart gearbeitet, auch die letzten Monate schon. Deswegen hoffe ich, dass wir das im nächsten Spiel wieder genauso zeigen können. Die Atmosphäre ist immer Wahnsinn, völlig verrückt. Die türkischen Fans unterstützen uns wie verrückt. Wenn wir die ganzen Fans sehen, sind wir natürlich noch motivierter und geben alles, aber wir haben es auch verdient und das dürfen wir jetzt genießen." Mert Günok, Torwart Türkei: "Wir sind superglücklich. Es war ein wunderbarer Sieg. Ich möchte mich bei allen Fans bedanken, bei allen Leuten, die uns zugeschaut haben. Ich glaube unser Weg ist noch ziemlich lang. Wir glauben daran, dass wir ihn bis zum Ende bestreiten können." Ballack: "Eine ganz bittere Niederlage, weil sie große Aussichten hatten auf was richtig Großes."MagentaTV-Experte Michael Ballack mit seinem Fazit: "2 Standards der Türken führen zum 2:0, das steckst du nicht einfach so weg. Sie haben ihr Herz auf den Platz gelassen, alles versucht. Sie sind nicht blind angelaufen, sie haben es über außen versucht, über innen. Sie haben guten Fußball gespielt, auch mit der Chance in der letzten Minute. Du brauchst auch das Quäntchen Glück, dass mal einer reingeht. Das hatten sie heute nicht. Die Türken haben herausragend gekämpft und haben sich mit allen Mitteln, die sie haben, dagegengestellt. Die überlegene Mannschaft, in dem Fall die Österreicher, hat es nicht hinbekommen, bisschen Spielpech und so gewinnt auch mal der Außenseiter. Es ist ein ungünstiger Zeitpunkt, weil die Österreicher von der Konstellation her nie so nah dran waren weit zu kommen wie in diesem Turnier. Einmal der Turnierbaum und einmal ihre Leistung. Eine ganz bittere Niederlage, weil sie große Aussichten hatten auf was richtig Großes." MagentaTV-Expertin Tabea Kemme mit ihrem Fazit: "Das war der Fight, das war das Herz, was die Türkei auf dem Platz gelassen haben. Bis der komplette Energiespeicher leer war. Sie haben hinten 20 Schüsse der Österreicher irgendwie unterbunden. Sie sind dementsprechend über starke Standards weitergezogen." Die Stimmen zum Spiel Niederlande - RumänienVirgil van Dijk, verteidigt für den FC Liverpool und die Niederlande: "Ich bin sehr glücklich über den Sieg. Insgesamt war es von uns eine gute Leistung. Wir haben 3 Tore geschossen, keines kassiert. Wir hätten noch mehr Tore schießen können, aber das Wichtigste ist, dass wir im Viertelfinale stehen. Das war das Hauptziel."Cody Gakpo, Torschütze zum 1:0 für die Niederlande: "Wir hatten einen harten Gegner, aber wir haben gut gespielt und eine Reaktion auf das letzte Spiel gezeigt. Glücklicherweise haben wir mehrere Tore geschossen, deswegen sind wir sehr zufrieden. Das war das Ergebnis, das wir gebraucht haben. Das letzte Spiel war sehr enttäuschend für uns, wir haben eine Reaktion gebraucht und es war gut, dass wir ohne Gegentor geblieben sind." Das letzte Spiel war sehr enttäuschend für uns, wir haben eine Reaktion gebraucht und es war gut, dass wir ohne Gegentor geblieben sind." Der Link zum Interview: https://cloud.thinxpool.de/s/ypxbF9iF3eJ6oABProgramm-Überblick EM 2024 live bei MAGENTA TVEM-Tag 20 - Freitag, 05.07.2024Kanal TV 1 ab 16 Uhr: Vorbericht: Spanien - DeutschlandStudio-Moderation: Johannes B. 