Regulatorische Nachrichten:

SLB (NYSE: SLB) gab heute bekannt, dass das Unternehmen und ChampionX (NASDAQ: CHX) erwartungsgemäß jeweils ein Ersuchen um zusätzliche Informationen (zweites Ersuchen) vom US-Justizministerium (DoJ) im Zusammenhang mit der Überprüfung der zuvor angekündigten Übernahme von ChampionX durch SLB erhalten haben.

SLB geht derzeit davon aus, dass die Transaktion im vierten Quartal 2024 oder im ersten Quartal 2025 abgeschlossen wird, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen und anderer üblicher Abschlussbedingungen. Die Transaktion wurde von den Aktionären von ChampionX in einer außerordentlichen Versammlung am 18. Juni 2024 genehmigt.

Über SLB

SLB (NYSE: SLB) ist ein global tätiges Technologieunternehmen, das Energieinnovationen für einen nachhaltigen Planeten vorantreibt. Mit einer weltweiten Präsenz in über 100 Ländern und Mitarbeitern aus nahezu doppelt so vielen Ländern arbeiten wir jeden Tag an Innovationen im Öl- und Gassektor, an der Digitalisierung im großen Maßstab, an der Dekarbonisierung der Industrie und an der Entwicklung und Skalierung neuer Energiesysteme, die die Energiewende beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter slb.com.

Über ChampionX

ChampionX Corporation ist ein weltweit führender Anbieter von Chemielösungen, künstlichen Hebesystemen und hochentwickelten Geräten und Technologien, die Unternehmen bei der sicheren, effizienten und nachhaltigen Suche und Förderung von Öl und Gas auf der ganzen Welt unterstützen. Das Fachwissen, die innovativen Produkte und die digitalen Technologien von ChampionX ermöglichen eine verbesserte Öl- und Gasförderung, den Transport und die Überwachung von Emissionen in Echtzeit während des gesamten Lebenszyklus eines Bohrlochs. Um mehr über ChampionX zu erfahren, besuchen Sie unsere Website unter www.championX.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung.

Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen gehören Aussagen in Bezug auf die geplante Transaktion zwischen SLB und ChampionX, einschließlich Aussagen zu den Vorteilen der Transaktion und dem voraussichtlichen Zeitplan der Transaktion, und Informationen über die Geschäfte von SLB und ChampionX, einschließlich Erwartungen hinsichtlich der Aussichten und aller zugrunde liegenden Annahmen, der Ziele von SLB und ChampionX, Pläne und Strategien von SLB und ChampionX, Informationen in Bezug auf operative Trends in den Märkten, in denen SLB und ChampionX tätig sind, Aussagen, die Prognosen zu den Betriebsergebnissen oder zur Finanzlage enthalten, und alle anderen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die SLB oder ChampionX beabsichtigen, erwarten, projizieren, glauben oder vorhersehen, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können. Solche Aussagen beruhen auf den Einschätzungen und Annahmen des Managements, die auf der Grundlage der dem Management derzeit zur Verfügung stehenden Informationen getroffen wurden. Alle Aussagen in dieser Mitteilung, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die durch die Verwendung der Worte "Ausblick", "Anleitung", "erwartet", "glaubt", "antizipiert", "sollte", "schätzt", "beabsichtigt", "plant", "sucht", "zielt", "kann", "könnte", "glauben", "vorhersagen", "potenziell", "projiziert", "Projektionen", "Vorläufer", "Prognose", "Ambition", "Ziel", "geplant", "denken", "könnten", "würden", "werden", "sehen", "wahrscheinlich" und andere ähnliche Ausdrücke oder Variationen gekennzeichnet sind, aber nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen enthalten solche Wörter. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Leistungen von SLB oder ChampionX erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu den Faktoren und Risiken, die sich auf künftige Ergebnisse und Leistungen auswirken können, gehören unter anderem die in Teil I, "Punkt 1. Geschäft", "Punkt 1A. Risikofaktoren", und "Punkt 7. Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations" im Jahresbericht der SLB auf Formblatt 10-K für das am 31. Dezember 2023 endende Jahr beschriebenen Faktoren und Risiken, der am 24. Januar 2024 bei der SEC eingereicht wurde, und in Teil 1, "Punkt 1A. Risikofaktoren" im Jahresbericht von ChampionX auf Formblatt 10-K für das am 31. Dezember 2023 zu Ende gegangene Geschäftsjahr, der am 6. Februar 2024 bei der SEC eingereicht wurde, sowie in jedem ihrer jeweiligen nachfolgenden Quartalsberichte auf Formblatt 10-Q und aktuellen Berichte auf Formblatt 8-K. Dazu gehören unter anderem und in jedem Fall als mögliches Ergebnis der vorgeschlagenen Transaktion für SLB und ChampionX: das endgültige Ergebnis der vorgeschlagenen Transaktion zwischen SLB und ChampionX, einschließlich der Möglichkeit, dass die Aktionäre von ChampionX den Fusionsvertrag in Bezug auf die vorgeschlagene Transaktion nicht annehmen; die Auswirkungen der Ankündigung der vorgeschlagenen Transaktion; die Fähigkeit, die jeweiligen Geschäfte von SLB und ChampionX zu betreiben, einschließlich Geschäftsunterbrechungen; Schwierigkeiten bei der Bindung und Einstellung von Schlüsselpersonal und -mitarbeitern; die Fähigkeit, günstige Geschäftsbeziehungen zu Kunden, Lieferanten und anderen Geschäftspartnern aufrechtzuerhalten; die Bedingungen und der Zeitplan der geplanten Transaktion; das Eintreten von Ereignissen, Veränderungen oder anderen Umständen, die zur Beendigung der geplanten Transaktion führen könnten; die erwartete oder tatsächliche steuerliche Behandlung der geplanten Transaktion; die Fähigkeit, die Abschlussbedingungen für den Vollzug der vorgeschlagenen Transaktion zu erfüllen (einschließlich der Annahme des Fusionsvertrags in Bezug auf die vorgeschlagene Transaktion durch die Aktionäre von ChampionX); andere Risiken im Zusammenhang mit dem Vollzug der vorgeschlagenen Transaktion und den damit verbundenen Maßnahmen; die Fähigkeit von SLB und ChampionX, das Geschäft erfolgreich zu integrieren und die erwarteten Synergien und die Wertschöpfung aus der vorgeschlagenen Transaktion zu erzielen; Veränderungen in der Nachfrage nach den Produkten und Dienstleistungen von SLB oder ChampionX; globale Markt-, politische und wirtschaftliche Bedingungen, einschließlich in den Ländern, in denen SLB und ChampionX tätig sind; die Fähigkeit, behördliche Genehmigungen zu den erwarteten Bedingungen, überhaupt oder rechtzeitig zu erhalten; das Ausmaß des Wachstums des Marktes für Ölfelddienstleistungen im Allgemeinen, einschließlich chemischer Lösungen für die Produktion und den Midstream-Betrieb; das globale makroökonomische Umfeld, einschließlich des Gegenwinds durch Inflation, steigende Zinsen, ungünstige Wechselkurse und potenzielle rezessive oder depressive Bedingungen; die Auswirkungen von Preis- oder Margenverschiebungen bei den von SLB oder ChampionX verkauften Produkten oder den von SLB oder ChampionX erbrachten Dienstleistungen, einschließlich einer Verschiebung hin zu Produkten oder Dienstleistungen mit niedrigeren Margen; Cyberangriffe, Informationssicherheit und Datenschutz; die Auswirkungen von Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, wie Pandemien (einschließlich COVID-19) und Epidemien, und alle damit verbundenen Unternehmens- oder Regierungsstrategien und -maßnahmen zum Schutz der Gesundheit und Sicherheit von Einzelpersonen oder Regierungsstrategien oder -maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Funktionierens der nationalen oder globalen Wirtschaft und Märkte; Trends bei den Erdöl- und Erdgaspreisen, einschließlich Trends bei chemischen Lösungen in der gesamten Erdöl- und Erdgasindustrie, die sich auf die Bohr- und Produktionstätigkeit, die Rentabilität und die finanzielle Stabilität der Kunden von SLB und ChampionX und damit auf die Nachfrage nach ihren Produkten und Dienstleistungen und deren Rentabilität auswirken können; Rechtsstreitigkeiten und behördliche Verfahren, einschließlich aller Verfahren, die gegen SLB oder ChampionX im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion eingeleitet werden könnten; Versäumnisse bei der effektiven und rechtzeitigen Bewältigung von Energieübergängen, die sich negativ auf die Geschäfte von SLB oder ChampionX, die Betriebsergebnisse und den Cashflow von SLB oder ChampionX auswirken könnten; und Störungen der IT-Systeme von SLB oder ChampionX.

Diese Risiken sowie andere Risiken im Zusammenhang mit der vorgeschlagenen Transaktion sind in dem Formular S-4 und dem Proxy Statement/Prospekt (jeweils wie unten definiert) enthalten, die in Verbindung mit der vorgeschlagenen Transaktion bei der SEC eingereicht wurden. Obwohl die Liste der hier vorgestellten Faktoren und die Liste der Faktoren, die in der Registrierungserklärung auf Formular S-4 aufgeführt werden, als repräsentativ angesehen werden, sollte eine solche Liste nicht als vollständige Darstellung aller potenziellen Risiken und Ungewissheiten angesehen werden. Weitere Informationen über andere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, finden Sie in den regelmäßigen Berichten von SLB und ChampionX und anderen bei der SEC eingereichten Unterlagen, einschließlich der Risikofaktoren, die in den Jahresberichten von SLB und ChampionX auf Formular 10-K bzw. in den nachfolgenden Quartalsberichten von SLB und ChampionX auf Formular 10-Q aufgeführt sind. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser Mitteilung. Weder SLB noch ChampionX übernehmen eine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um sie an spätere Ereignisse oder Umstände anzupassen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Zusätzliche Informationen über die Transaktion und wo sie zu finden sind

Zusätzliche Informationen über die Transaktion und wo sie zu finden sind Im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion hat SLB am 29. April 2024 bei der Securities and Exchange Commission (der "SEC") eine Registrierungserklärung auf Formular S-4 (in der geänderten Fassung, das "Formular S-4") eingereicht, die eine Vollmachtserklärung von ChampionX enthält und auch einen Prospekt von SLB in Bezug auf die Aktien von SLB darstellt, die im Rahmen der geplanten Transaktion ausgegeben werden sollen (die "Vollmachtserklärung/Prospekt"). Das Formular S-4 wurde von der SEC am 15. Mai 2024 für wirksam erklärt. SLB und ChampionX reichten das endgültige Proxy Statement/Prospekt am 15. Mai 2024 bei der SEC ein (https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/87347/000119312524139403/d818663d424b3.htm) und es wurde am oder um den 15. Mai 2024 erstmals an die ChampionX-Aktionäre versandt. SLB und ChampionX können auch andere relevante Dokumente im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion bei der SEC einreichen. Dieses Dokument ist kein Ersatz für das Formular S-4 oder das Proxy Statement/Prospekt oder jedes andere Dokument, das SLB oder ChampionX bei der SEC einreichen kann. ANLEGERN UND WERTPAPIERINHABERN WIRD DRINGEND EMPFOHLEN, DIE REGISTRIERUNGSERKLÄRUNG, DAS PROXY STATEMENT/PROSPEKT UND ALLE ANDEREN RELEVANTEN DOKUMENTE, DIE BEI DER SEC EINGEREICHT WERDEN KÖNNEN, SOWIE ALLE ÄNDERUNGEN ODER ERGÄNZUNGEN ZU DIESEN DOKUMENTEN SORGFÄLTIG UND VOLLSTÄNDIG ZU LESEN, FALLS UND SOBALD SIE VERFÜGBAR SIND, DA SIE WICHTIGE INFORMATIONEN ÜBER DIE GEPLANTE TRANSAKTION ENTHALTEN ODER ENTHALTEN WERDEN. Investoren und Wertpapierinhaber können kostenlose Kopien des Formulars S-4 und des Proxy Statement/Prospekts (falls und sobald verfügbar) sowie andere Dokumente mit wichtigen Informationen über SLB, ChampionX und die geplante Transaktion über die von der SEC unterhaltene Website http://www.sec.gov erhalten. Kopien der von der SLB bei der SEC eingereichten oder übermittelten Dokumente sind kostenlos auf der Website der SLB unter https://investorcenter.slb.com verfügbar. Kopien der von ChampionX bei der SEC eingereichten oder übermittelten Dokumente sind kostenlos auf der Website von ChampionX unter https://investors.championx.com verfügbar. Die Informationen, die auf der Website von SLB oder ChampionX enthalten oder über diese zugänglich sind, werden nicht durch Verweis in diese Mitteilung aufgenommen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240702276160/de/

Contacts:

Medien

Josh Byerly Vice President of Communications

Moira Duff Director of External Communications

SLB

Tel: +1 (713) 375-3407

media@slb.com



Investoren

James R. McDonald Vice President of Investor Relations

Joy V. Domingo Director of Investor Relations

SLB

Tel: +1 (713) 375-3535

investor-relations@slb.com