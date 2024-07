Zehnder Group AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme

Zehnder Group erwirbt die spanische Siber, eine regional führende Herstellerin für Wohnraumlüftungen



03.07.2024

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Zehnder stärkt strategiekonform mit der Akquisition von Siber in Spanien ihr Wohnraumlüftungsgeschäft

Komplementäre geografische Präsenz und starke strategische Übereinstimmung bei Kunden und Produkten

Für das Geschäftsjahr 2024 erwartet Siber einen Umsatz von rund 37 Mio. EUR

Vollzug (Closing) voraussichtlich in den nächsten Wochen Gränichen (CH), 3. Juli 2024: Zehnder Group (SIX: ZEHN), eine international führende Anbieterin von Gesamtlösungen für komfortables, energieeffizientes und gesundes Raumklima, akquiriert Siber für einen Kaufpreis von ca. 86 Mio. EUR. Die Zehnder Group hat die einmalige Gelegenheit, sich mit einem führenden Unternehmen im Bereich Wohnraumlüftungen in Spanien und Portugal zu verstärken. Das attraktive Produktportfolio von Siber ist ideal auf die südeuropäischen Kundenbedürfnisse abgestimmt und deckt das mittlere Preissegment ab. Dies unterstützt Zehnder Group dabei, ihr Wachstum insbesondere in Spanien und Portugal sowie weiteren südeuropäischen Ländern nachhaltig zu stärken. Die Transaktion wurde mit bestehenden Kreditlinien und vorhandenen liquiden Mitteln finanziert. Der Vollzug (Closing) wird in den nächsten Wochen erwartet. "Die Übernahme von Siber markiert einen weiteren Meilenstein beim gezielten Ausbau unseres Wohnraumlüftungsgeschäfts. Die Komplementarität von Kunden und Produkten, verbunden mit regionaler Stärke und einer ausgeprägten Innovationskraft machen Zehnder und Siber zu einer sich perfekt ergänzenden Kombination", sagte Matthias Huenerwadel, CEO der Zehnder Group. "Wir heissen die 120 neuen Kolleginnen und Kollegen bei der Zehnder Group herzlich willkommen und freuen uns auf die Realisierung der gemeinsamen Wachstumspotenziale." Siber erwartet für das Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von rund 37 Mio. EUR bei einer EBIT-Marge auf dem Niveau des Lüftungssegments der Zehnder Group. Der Fokus von Siber liegt auf kompletten Lüftungssystemen für neugebaute Mehrfamilienhäuser. Das Unternehmen verfügt über einen breiten Marktzugang in Spanien und Portugal. Nächste Termine Halbjahresbericht 2024 26. Juli 2024 Jahresumsatz 2024 17. Januar 2025 Geschäftsbericht 2024 und Medien-/Analystenkonferenz 2025 26. Februar 2025 Generalversammlung 2025 3. April 2025

Kontakt René Grieder

Mitglied der Gruppenleitung, CFO

Zehnder Group AG, 5722 Gränichen (CH)

T +41 62 855 15 21, rene.grieder@zehndergroup.com



Alexander Kamb

Senior Manager Investor Relations & Communications

Zehnder Group AG, 5722 Gränichen (CH)

T +41 62 855 15 36, alexander.kamb@zehndergroup.com



Diese Medienmitteilung erscheint in Deutsch und Englisch. Die deutsche Version ist massgebend. Weitere Informationen zur Zehnder Group finden Sie auf www.zehndergroup.com . Firmenprofil Die Zehnder Group bietet weltweit führende Lösungen für komfortables, energieeffizientes und gesundes Raumklima an. Die Produkte und Dienstleistungen der Gruppe umfassen Heizung, Kühlung, Raumlüftung und Luftreinigung. Die Gruppe entwickelt und fertigt ihre Produkte in eigenen Werken in Europa, China und Nordamerika. Im Geschäftsjahr 2023 beschäftigte die Zehnder Group rund 3500 Mitarbeitende und erzielte einen Umsatz von 762 Mio. EUR. Die Gesellschaft ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valorensymbol: ZEHN, Valorennummer: 27 653 461). Die nicht kotierten Namenaktien B werden durch die Graneco AG gehalten, die durch die Familien Zehnder kontrolliert wird.

Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen Diese Pressemitteilung kann bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" in Bezug auf das Geschäft, die Entwicklung und die wirtschaftliche Leistung der Zehnder Group enthalten. Diese Aussagen können einer Reihe von Risiken, Unsicherheiten und anderen wichtigen Faktoren unterliegen, wie zum Beispiel höhere Gewalt, Wettbewerbsentwicklung, gesetzgeberische sowie regulatorische Entwicklungen, globale, makroökonomische und politische Trends, die Fähigkeit, Mitarbeiter anzuwerben und zu halten, Wechselkursschwankungen und allgemeine Finanzmarktbedingungen, Änderungen des Rechnungsstandards oder der Rechnungsrichtlinien, Verzögerung/ Verhinderung, Genehmigungen von Behörden einzuholen, technische Entwicklungen, Rechtsstreitigkeiten oder nachteilige Berichterstattung. All diese Punkte können dazu führen, dass die tatsächliche Entwicklung und die Ergebnisse erheblich von den Aussagen dieser Pressemitteilung abweichen. Zehnder Group übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu ändern.

