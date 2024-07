EQS-News: GRENKE AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Mit 21,5 % Quartalswachstum schafft grenke wichtigen Etappensieg auf dem Weg zur Zielmarke von über 3 Mrd. EUR



Mit 21,5 % Quartalswachstum schafft grenke wichtigen Etappensieg auf dem Weg zur Zielmarke von über 3 Mrd. EUR Leasingneugeschäft wächst im zweiten Quartal gegenüber Vorjahr um 21,5 % auf den Rekordwert von 790,3 Mio. Euro (Q2 2023: 650,3 Mio. Euro)

Deckungsbeitrag 2 (DB2) steigt um 19,4 % auf 130,9 Mio. Euro (Q2 2023: 109,7 Mio. Euro) Baden-Baden, den 3. Juli 2024: Das zweite Quartal dieses Jahres war das stärkste in der Geschichte der grenke AG. Von April bis Juni steigerte der globale Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen sein Leasingneugeschäft gegenüber dem Vorjahresquartal deutlich um 21,5 % auf 790,3 Mio. Euro (Q2 2023: 650,3 Mio. Euro). Der Deckungsbeitrag 2 (DB2) - als Gradmesser für die Profitabilität des Neugeschäfts - stieg im gleichen Zeitraum um 19,4 % auf 130,9 Mio. Euro (Q2 2023: 109,7 Mio. Euro). Die DB2-Marge blieb mit 16,6 % auf Jahressicht stabil (Q2 2023: 16,9 %) und damit klar auf Kurs für das Ziel von leicht über 16,5 %. Dr. Sebastian Hirsch, CEO der grenke AG: "Dieses hervorragende Quartal mit einem Wachstum von mehr als 20 Prozent ist ein Etappensieg auf dem Weg zu unserem ehrgeizigen Jahresziel, über drei Milliarden Euro Neugeschäft einzufahren. Das ist ein sehr wichtiger Erfolg - auf dem wir uns jedoch nicht ausruhen. Im Gegenteil: Wir steuern konsequent weiter auf Rekordkurs." Dr. Martin Paal, CFO der grenke AG: "Nach den ersten beiden Quartalen liegen wir voll im Plan. Nicht nur beim Neugeschäft, sondern ebenso mit unserer Profitabilität. Mit einer soliden DB2-Marge von 16,6 % haben wir unseren absoluten Deckungsbeitrag im Vergleich zum Vorjahr über 19 % gesteigert. Auch im zweiten Halbjahr erwarten wir ein starkes Wachstum bei gleichzeitig stabiler Margenentwicklung. Mit unserer jüngsten Platzierung eines weiteren Benchmark-Bonds über 500 Mio. EUR zu guten Konditionen haben wir hierfür einen wichtigen Grundstein gelegt." Green-Economy-Objekte weiter stark gefragt - kontinuierlicher Ausbau des Händlernetzwerks Green-Economy-Objekte leisteten in Q2 2024 erneut einen starken Beitrag zum Leasingneugeschäft. Jeder fünfte Leasingvertrag (20,5 %) entfiel auf diese Objektkategorie (Q2 2023: 21,9 %). Haupttreiber waren eBikes, Wasseraufbereitungsanlagen und Solaranlagen. Das internationale Vertriebsnetzwerk konnte weiter ausgebaut werden auf jetzt über 37.000 Handelspartner (Q2 2023: 34,7 Tsd.). Der Anteil des Direktkundengeschäfts am gesamten Leasingneugeschäft blieb mit 17,1 % nahezu unverändert (Q2 2023: 17,0 %). Südeuropa stärkste Region vor Westeuropa Südeuropa war mit einem Wachstum von 34,4 % auf 197,3 Mio. Euro (Q2 2023: 146,9 Mio. Euro) und einem Anteil von 25,0 % am Leasingneugeschäft die stärkste Region. Den größten Anteil mit mehr als der Hälfte am Leasingneugeschäft in Südeuropa und einem Wachstum von 47,8 % konnte Italien verzeichnen. Westeuropa (ohne DACH) lag mit einem Wachstum von 15,3 % auf 197,2 Mio. Euro (Q2 2023: 171,0 Mio. Euro) und einem Anteil von 24,9 % am Leasingneugeschäft fast gleichauf auf dem zweiten Rang. Darin wiederum hatte Frankreich mit 19,3 % des gesamten Leasingneugeschäfts den größten Anteil. An dritter Stelle lag DACH mit einem Zuwachs von 11,1 % im Vorjahresquartalsvergleich und einem Leasingneugeschäftsvolumen von 182,7 Mio. Euro (Q2 2023: 164,5 Mio. Euro). Die Region Nord-/Osteuropa verzeichnete ein Wachstum von 25,3 % bei einem Volumen von 164,6 Mio. Euro (Q2 2023: 131,3 Mio. Euro). Besonders positiv entwickelten sich Dänemark und Rumänien, hier konnte grenke das Neugeschäft im zweiten Quartal 2024 um 52,8 % beziehungsweise 38,5 % steigern. Die übrigen Regionen verzeichneten ein Wachstum von 32,5 % auf 48,5 Mio. Euro (Q2 2023: 36,6 Mio. Euro). Zu dieser Kategorie gehören die Zukunftsmärkte USA, Kanada und Australien. Weiterhin hohe Nachfrage nach Leasing Die Nachfrage nach Leasingfinanzierungslösungen bei KMUs ist ungebrochen. So registrierte grenke im zurückliegenden zweiten Quartal rund 167.000 Leasinganfragen gegenüber rund 150.000 im gleichen Quartal des Vorjahres. Rund 87.000 neue Leasingverträge konnten abgeschlossen werden (Q2 2023: rund 79.000). Die Umwandlungsquote lag mit 51,9 % weitgehend stabil auf Vorjahresniveau (Q2 2023: 52,6 %). Die durchschnittliche Ticketgröße lag mit 9.125 Euro weiterhin unter 10.000 Euro (Q2 2023: 8.274 Euro). Factoringgeschäft legt zu, Einlagengeschäft der grenke Bank stabil Das zum Verkauf anstehende Factoringgeschäft erzielte im zweiten Quartal 2024 einen Zuwachs von 11,3 %, was einem Neugeschäftsvolumen von 228,7 Mio. Euro entspricht (Q2 2023: 205,4 Mio. Euro). Das Kreditneugeschäft der grenke Bank, welches im Wesentlichen das Mikrokreditgeschäft beinhaltet, lag im Berichtszeitraum bei 9,0 Mio. Euro (Q2 2023: 11,0 Mio. Euro). Per 30. Juni 2024 betrug das Einlagengeschäft 1.657 Mio. Euro, was einem Anstieg seit dem Jahreswechsel von 2,5 % entspricht (per 31.12.2023: 1.617 Mio. Euro). In einem kurzen Interview erläutert Finanzvorstand Dr. Martin Paal die Neugeschäftszahlen für das zweite Quartal: https://youtu.be/hPO0VjFL13w Der Bericht zum 2. Quartal und 1. Halbjahr 2024 erscheint am 8. August 2024. Neugeschäftsentwicklung im Überblick (in Mio. Euro) Q2 2024 Q2 2023 ? in % Q1-Q2 2024 Q1-Q2 2023 ? in % Neugeschäft Leasing 790,3 650,3 21,5 1.460,1 1.260,5 15,8 DACH 182,7 164,5 11,1 321,3 307,5 4,5 Westeuropa ohne DACH 197,2 171,0 15,3 384,6 332,9 15,5 Südeuropa 197,3 146,9 34,4 364,7 297,2 22,7 Nord-/Osteuropa 164,6 131,3 25,3 299,5 254,8 17,6 Übrige Regionen 48,5 36,6 32,5 90,0 68,1 32,2 Deckungsbeitrag 2 (DB2) des Neugeschäfts Leasing 130,9 109,7 19,4 243,6 211,7 15,1 DACH 24,0 21,7 10,3 42,8 39,6 7,9 Westeuropa ohne DACH 34,2 30,0 14,1 67,3 58,7 14,5 Südeuropa 32,8 26,6 23,3 60,2 53,0 13,4 Nord-/Osteuropa 29,2 23,8 22,6 53,7 46,3 16,0 Übrige Regionen 10,7 7,5 42,6 19,7 14,1 40,3 DB2-Marge (in %) 16,6 16,9 -0,3pp 16,7 16,8 -0,1pp Neugeschäft Factoring 228,7 205,4 11,3 441,6 397,4 11,1 DACH 73,6 76,5 -3,9 146,2 149,7 -2,3 Nord-/Osteuropa 94,7 85,1 11,3 186,5 167,0 11,7 Südeuropa 60,4 43,8 38,0 108,9 80,7 34,9 grenke Bank Neugeschäft Kreditgeschäft 9,0 11,0 -18,0 17,7 23,8 -25,5

Regionen Leasing: DACH: Deutschland, Österreich, Schweiz

Westeuropa ohne DACH: Belgien, Frankreich, Luxemburg, Niederlande

Südeuropa: Italien, Kroatien, Malta, Portugal, Slowenien, Spanien

Nord-/Osteuropa: Dänemark, Finnland, Großbritannien, Irland, Lettland, Norwegen, Schweden | Polen, Rumänien, Slowakei, Tschechien, Ungarn

Übrige Regionen: Australien, Brasilien, Chile, Kanada, Singapur*, Türkei*, USA, VAE

*Das Leasingneugeschäft wurde in 2023 eingestellt.



Regionen Factoring: DACH: Deutschland, Schweiz

Nord-/Osteuropa: Großbritannien, Irland, Polen, Ungarn

Südeuropa: Italien, Portugal

grenke informierte am 31. Januar 2024 über die Absicht, die Factoringgesellschaften zu verkaufen.

Über grenke

Der grenke Konzern (grenke) ist ein globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen. Kundinnen und Kunden erhalten alles aus einer Hand: vom flexiblen Small-Ticket-Leasing über bedarfsgerechte Bankprodukte bis zum praktischen Factoring. Die schnelle und einfache Abwicklung sowie der persönliche Kontakt stehen dabei im Mittelpunkt. 1978 in Baden-Baden gegründet, ist die Gruppe heute mit rund 2.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (gemessen nach Vollzeitäquivalenten) in über 30 Ländern weltweit aktiv. Die grenke Aktie ist an der Frankfurter Börse gelistet (ISIN: DE000A161N30).



