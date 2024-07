© Foto: Frank Rumpenhorst/dpa



Die Aktie des Spezialisten für Energieinfrastruktur und Kraftwerksbau ist nach einer Konsolidierung auf Erholungskurs. Reicht der Schwung für ein neues Jahreshoch?Die Aktie von Siemens Energy, der inzwischen eigenständigen Kraftwerkssparte von Siemens, hat sich in diesem Jahr hervorragend entwickelt. Mit einem Plus von 109 Prozent seit dem Jahreswechsel hat das Papier sogar den lange Zeit in Führung liegenden Top-Performer Rheinmetall von der Spitze verdrängt. Der kommt auf eine Kurswertsteigerung von immerhin 68 Prozent. Siemens Energy erneut auf dem Spitzenplatz Am Dienstag handelte Siemens Energy erneut sehr stark und belegte mit einem Plus von 3,8 Prozent zum Handelsschluss die Pole …