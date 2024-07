ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Ferrari auf "Buy" mit einem Kursziel von 478 US-Dollar belassen. Die Anfang August anstehenden Quartalszahlen des Sportwagenbauers dürften die Erwartungen erfüllen, schrieb Analyst Robert Krankowski in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Die Aktie bleibe eine wichtige defensive Anlage in einem unsicheren Umfeld./gl/tih



