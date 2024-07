Regula, ein weltweit tätiger Entwickler von forensischen Geräten und Lösungen zur Identitätsüberprüfung, hat ein wichtiges Update seiner Betriebssoftware Regula Forensic Studio herausgegeben. Durch diese umfassende Optimierung werden Vorgänge rationalisiert, die Funktionalität forensischer Geräte erweitert, die Benutzerfreundlichkeit erhöht und eine präzisere Dokumentenprüfung ermöglicht.

A forensic expert examines a banknote with the help of a Regula device and Regula Forensic Studio software (Photo: Regula)

Die Software Regula Forensic Studio ist mit den neuesten forensischen Geräten von Regula kompatibel, darunter dem Vorzeigeprodukt des Unternehmens, dem Dual-Video-Spektralkomparator Regula 4308. Es erleichtert die manuelle Untersuchung von handschriftlichen Texten, Banknoten, Reise- und Ausweisdokumenten, Sammlerstücken und mehr. Regula Forensic Studio wird im Paket mit forensischen Geräten geliefert und ist sofort einsatzbereit. Es kann mit allen Regula-Geräten in einem forensischen Labor genutzt werden, sorgt für ein reibungsloses Benutzererlebnis und ermöglicht eine breite Palette von Untersuchungen.

Die neuen Funktionen und Verbesserungen in Regula Forensic Studio sorgen für eine erhebliche Erhöhung des Komforts und der Benutzerfreundlichkeit, Geschwindigkeit und Genauigkeit der forensischen Untersuchung.

Zu den entscheidenden Verbesserungen bezüglich Untersuchungsgeschwindigkeit und -präzision gehören:

Eine neue plattformübergreifende Architektur , durch die Dokumentenverarbeitung und Berichterstellung erheblich rationalisiert werden und vollständige Kompatibilität mit allen gängigen Betriebssystemen wie Windows, Linux und macOS gewährleistet ist.

, durch die Dokumentenverarbeitung und Berichterstellung erheblich rationalisiert werden und vollständige Kompatibilität mit allen gängigen Betriebssystemen wie Windows, Linux und macOS gewährleistet ist. Die Möglichkeit, vordefinierte Szenarien (Makros) für typische Aufgaben zu erstellen und den Überprüfungsprozess für bestimmte Arten von Dokumenten zu automatisieren. Wenn ein Experte beispielsweise einen Stapel Banknoten überprüfen muss, kann er die Prüfsequenz (einschließlich aller Beleuchtungs- und Filtertechniken) für eine Banknote automatisch aufzeichnen und für den Rest des Stapels automatisch wiederholen. Durch diese Funktion wird der gesamte Vorgang rationalisiert und zugleich auch menschlichen Fehlern vorgebeugt.

zu erstellen und den Überprüfungsprozess für bestimmte Arten von Dokumenten zu automatisieren. Wenn ein Experte beispielsweise einen Stapel Banknoten überprüfen muss, kann er die Prüfsequenz (einschließlich aller Beleuchtungs- und Filtertechniken) für eine Banknote automatisch aufzeichnen und für den Rest des Stapels automatisch wiederholen. Durch diese Funktion wird der gesamte Vorgang rationalisiert und zugleich auch menschlichen Fehlern vorgebeugt. Vollautomatische ID-Verifizierung in Sekundenschnelle durch nahtlose Integration mit dem Regula Document Reader SDK, das den Dokumenttyp sofort erkennt und alle Daten aus maschinenlesbaren Feldern, RFID-Chips und Barcodes validiert und verfügbare Sicherheitsprüfungen durchführt.

durch nahtlose Integration mit dem Regula Document Reader SDK, das den Dokumenttyp sofort erkennt und alle Daten aus maschinenlesbaren Feldern, RFID-Chips und Barcodes validiert und verfügbare Sicherheitsprüfungen durchführt. Verbesserte Integration mit dem Information Reference System (IRS), um den Vergleich eines untersuchten Dokuments mit seinem Referenzbild aus der Datenbank zu vereinfachen. Dank der Echtzeitsynchronisierung zwischen RFS und dem Information Reference System wird die aktive Lichtquelle des Geräts auf die in der Referenzprobe verwendete umgeschaltet und umgekehrt. Dies führt zu schnelleren und effizienteren Untersuchungen.

(IRS), um den Vergleich eines untersuchten Dokuments mit seinem Referenzbild aus der Datenbank zu vereinfachen. Dank der Echtzeitsynchronisierung zwischen RFS und dem Information Reference System wird die aktive Lichtquelle des Geräts auf die in der Referenzprobe verwendete umgeschaltet und umgekehrt. Dies führt zu schnelleren und effizienteren Untersuchungen. Automatische Messung der Restfläche von Banknoten, eine neue Funktion, die auf Anregung unserer Kunden entwickelt wurde. Anhand von Banknotenreferenzen der Regula IRS wird automatisch die unbeschädigte Fläche einer Banknote gemessen und festgestellt, ob sie von der Bank akzeptiert werden kann.

Zu den wichtigsten Verbesserungen beim praktischen Nutzen gehören:

Eine neue intuitive benutzerfreundliche Oberfläche

Durch die Unterstützung mehrerer Bildschirme können Benutzer Registerkarten der Anwendung per Drag Drop zwischen Monitoren verschieben, was besonders praktisch ist, wenn mit mehreren Bildern gearbeitet wird.

können Benutzer Registerkarten der Anwendung per Drag Drop zwischen Monitoren verschieben, was besonders praktisch ist, wenn mit mehreren Bildern gearbeitet wird. Farbige Bildüberlagerung , eine neue Funktion, die unterschiedliche Elemente zweier Bilder hervorhebt, um den Vergleich zu erleichtern.

, eine neue Funktion, die unterschiedliche Elemente zweier Bilder hervorhebt, um den Vergleich zu erleichtern. Pseudofarben-Visualisierung , eine Funktion, die helle Ersatzfarben verwendet, um Bereiche mit der gleichen Farbe (wie manche kaum unterscheidbaren Grautöne) zur besseren Visualisierung hervorzuheben.

, eine Funktion, die helle Ersatzfarben verwendet, um Bereiche mit der gleichen Farbe (wie manche kaum unterscheidbaren Grautöne) zur besseren Visualisierung hervorzuheben. Automatische Erkennung von Machine Identification Code (MIC), einer neuen Funktion, die ein eindeutiges Muster aus gelben Punkten erkennt, das Farblaserdrucker und Kopierer auf Papier hinterlassen. Dies hilft dabei, die Quelle gedruckter Dokumente zu identifizieren.

"Regula hat sich im hart umkämpften Bereich der ID-Verifizierung durch ständige Verbesserungen und einen kundenorientierten Ansatz im Herzen unserer Forschung und Entwicklung hervorgehoben. Die aktualisierte Regula Forensic Studio-Software ist deutlich schneller und effizienter geworden. Sie spiegelt das Feedback externer Forensiker und unserer Kunden wider und enthält Funktionen, die auf bestimmte Anwendungsfälle und Prozessverbesserungen zugeschnitten sind. Dieser benutzerorientierte Ansatz hilft uns, die Funktionalität unserer Lösungen zu erhöhen und den sich entwickelnden Bedarf unserer Kunden auf die effizienteste Weise zu erfüllen", sagt Ihar Kliashchou, Chief Technology Officer bei Regula.

Um die vollständige Liste der neuen Funktionen und Fähigkeiten zu lesen und mehr über das aktuelle Update von Regula Forensic Studio zu erfahren, besuchen Sie bitte die Website von Regula.

Über Regula

Regula ist ein weltweit tätiger Entwickler von forensischen Geräten und Lösungen zur Identitätsüberprüfung. Mit unserer über 30-jährigen Erfahrung in der forensischen Forschung und der weltweit größten Bibliothek an Dokumentvorlagen entwickeln wir bahnbrechende Technologien für die Überprüfung von Dokumenten und biometrischen Merkmalen. Unsere Hardware- und Softwarelösungen ermöglichen es über 1.000 Organisationen und 80 Grenzkontrollbehörden weltweit, erstklassigen Kundenservice zu bieten, ohne Kompromisse bei Sicherheit oder Geschwindigkeit einzugehen. Regula wurde im Gartner® Market Guide for Identity Verification wiederholt als Representative Vendor ausgezeichnet.

Erfahren Sie mehr unter www.regulaforensics.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

