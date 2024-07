Ein Small-Cap Spezialist verrät, welche 4 Geheimtipp-Aktien er jetzt in Deutschland sieht. Warum diese Riesen-Potenziale von weit mehr als 50 Prozent aufweisen und wie jeder gute Nebenwerte-Aktien finden kann. "Was ich an Nebenwerte-Aktien so spannend finde ist, dass es unheimlich viele gute Investment-Chancen gibt", sagt unser Small Cap-Spezialist Lars Winter. Und er fährt fort: "Selbst, wenn es in einem Markt mal nicht so läuft, dann findest du ...

Den vollständigen Artikel lesen ...