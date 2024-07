DJ Nordex erhält Aufträge aus Frankreich und der Türkei über 245 MW

FRANKFURT (Dow Jones)--Nordex hat Ende Juni Großaufträge aus Frankreich und der Türkei an Land gezogen. Wie der Konzern mitteilte, beläuft sich das Auftragsvolumen auf 245 Megawatt (MW). Nordex liefert für neun Projekte in Frankreich 35 Turbinen, in die Türkei gehen 18 Anlagen. Die Aufträge umfassen auch den Service der Turbinen.

