Die Inflation in der Euro-Zone schwächt sich wie erwartet wieder leicht ab. Die Verbraucherpreise zogen im Juni in der 20-LänderGemeinschaft binnen Jahresfrist nur noch um 2,5% an, wie das EU-Statistikamt Eurostat in einer ersten Schätzung mitteilte. Noch im Mai hatte sich die Teuerungsrate auf 2,6% erhöht, nach 2,4% April. Die Arbeitslosigkeit im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...