Tochterunternehmen der Netfonds AG erwirbt weiteren Fondsinitiator



Hamburg, 3. Juli 2024 - Das Tochterunternehmen der Netfonds AG (ISIN DE000A1MME74), der Fondsinitiator GSR GmbH aus Olching bei München, hat einen Kaufvertrag zum Erwerb von 80 Prozent der Aktien an einem weiteren Fondsinitiator geschlossen.



Mit dem Erwerb der Mehrheitsbeteiligung durch ihr Tochterunternehmen GSR GmbH erhöht sich das Fondsvolumen (Assets under Management) der GSR um etwa 140 Mio. EUR auf rund 330 Mio. EUR. Ergebnisseitig erwartet Netfonds bereits im laufenden Jahr einen positiven Effekt auf Basis des EBITDA im mittleren sechsstelligen Bereich.



Der Kaufpreis für den Erwerb durch die GSR GmbH beläuft sich auf einen Betrag im unteren einstelligen Millionenbereich. Mit dem Zukauf durch ihr Tochterunternehmen verfolgt die auf digitalisierte Lösungen für Finanzberater, Versicherungsvermittler, Vermögensverwalter und Fondsmanager spezialisierte Hamburger Netfonds Gruppe ihre Wachstumsstrategie konsequent weiter.



Weitere Informationen zur Netfonds Gruppe und ihren verbundenen Tochterunternehmen finden Sie unter www.netfonds.de .



Kontakt

Netfonds AG

Heidenkampsweg 73

20097 Hamburg

Deutschland



Investor Relations

Philip Angrabeit

Tel.: +49 40 822 267 142

E-Mail: pangrabeit@netfonds.de



Über die Netfonds Gruppe

Die Netfonds Gruppe ist eine führende Plattform für Administration, Beratung und Regulierung für die deutsche Finanzindustrie. Unter der Marke finfire stellt das Unternehmen seinen Kunden und Partnern eine cloudbasierte Technologieplattform zur kompletten Abwicklung und Administration der Geschäftsvorgänge zur Verfügung. Kunden von Netfonds profitieren somit von einer der modernsten Softwarelösungen am Markt, die den Beratungsprozess deutlich vereinfacht, sicher gestaltet und zielgruppengenaue Beratung ermöglicht. Die Aktie der Netfonds AG ist im m:access der Börse München gelistet und über XETRA handelbar.



