Nachdem sich im DAX Dienstag die Gewinne der Vortage wieder in Luft aufgelöst haben - der deutsche Leitindex ging mit einem Minus von 0,7 Prozent auf 18.164 Zählern aus dem Handel, dürfte er zum Start in den Mittwoch wieder etwas zulegen. Der Broker IG taxiert den DAX am Morgen 0,3 Prozent höher auf 18.216 Punkte.Unterstützung erhalten die Märkte von den starken US-Tech-Werten. Neben allgemein starken Halbleiterwerten fiel am Dienstag vor allem die Aktie von Tesla auf, die mit einem Kursplus von ...

