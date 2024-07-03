The following instruments on XETRA do have their last trading day on 03.07.2024
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 03.07.2024
ISIN Name
USU24724AR49 DELL IN./EMC 21/51 REGS
DE000DFK0TS8 DZ BANK IS.A1798
NO0012702549 MULTITUDE 22/25 FLR
XS1684384511 SOFTBANK GROUP 17/24
XS1635870923 SAMVARD.MOTH.AUT.SY.17/24
XS2361253862 SOFTBANK GRP 21/24
XS2197693265 NAGACORP 20/24 REGS
XS2199265617 BAYER AG 20/24
FR0013266830 LEGRAND 17-24
US931142EL30 WALMART 19/24
XS2022315274 F.ABU.DA.BK.19/24 FLR MTN
XS1084563615 ROBERT BOSCH MTN.14/24
FR0010775486 C.F.FINANC.LOC. 09/24 MTN
DE000HLB3DC9 LB.HESS.THR.CARRARA07K/16
DE000LB1DZB0 LBBW STUFENZINS 17/24
DE000A11QSB8 MERCEDESBENZ MTN 14/24
US68389XAU90 ORACLE 14/24
US38141EC238 GOLDM.S.GRP 2024 MTN
DE000DB7XGW1 DT.BANK MTN 14/24
DE000HLB3DB1 LB.HESS.-THR.IS.07B/2016
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 03.07.2024
ISIN Name
USU24724AR49 DELL IN./EMC 21/51 REGS
DE000DFK0TS8 DZ BANK IS.A1798
NO0012702549 MULTITUDE 22/25 FLR
XS1684384511 SOFTBANK GROUP 17/24
XS1635870923 SAMVARD.MOTH.AUT.SY.17/24
XS2361253862 SOFTBANK GRP 21/24
XS2197693265 NAGACORP 20/24 REGS
XS2199265617 BAYER AG 20/24
FR0013266830 LEGRAND 17-24
US931142EL30 WALMART 19/24
XS2022315274 F.ABU.DA.BK.19/24 FLR MTN
XS1084563615 ROBERT BOSCH MTN.14/24
FR0010775486 C.F.FINANC.LOC. 09/24 MTN
DE000HLB3DC9 LB.HESS.THR.CARRARA07K/16
DE000LB1DZB0 LBBW STUFENZINS 17/24
DE000A11QSB8 MERCEDESBENZ MTN 14/24
US68389XAU90 ORACLE 14/24
US38141EC238 GOLDM.S.GRP 2024 MTN
DE000DB7XGW1 DT.BANK MTN 14/24
DE000HLB3DB1 LB.HESS.-THR.IS.07B/2016