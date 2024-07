The following instruments on XETRA do have their last trading day on 03.07.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 03.07.2024ISIN NameUSU24724AR49 DELL IN./EMC 21/51 REGSDE000DFK0TS8 DZ BANK IS.A1798NO0012702549 MULTITUDE 22/25 FLRXS1684384511 SOFTBANK GROUP 17/24XS1635870923 SAMVARD.MOTH.AUT.SY.17/24XS2361253862 SOFTBANK GRP 21/24XS2197693265 NAGACORP 20/24 REGSXS2199265617 BAYER AG 20/24FR0013266830 LEGRAND 17-24US931142EL30 WALMART 19/24XS2022315274 F.ABU.DA.BK.19/24 FLR MTNXS1084563615 ROBERT BOSCH MTN.14/24FR0010775486 C.F.FINANC.LOC. 09/24 MTNDE000HLB3DC9 LB.HESS.THR.CARRARA07K/16DE000LB1DZB0 LBBW STUFENZINS 17/24DE000A11QSB8 MERCEDESBENZ MTN 14/24US68389XAU90 ORACLE 14/24US38141EC238 GOLDM.S.GRP 2024 MTNDE000DB7XGW1 DT.BANK MTN 14/24DE000HLB3DB1 LB.HESS.-THR.IS.07B/2016