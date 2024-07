Wie Lone Star Funds ("Lone Star") heute mitteilte, hat das Unternehmen das Final Closing seines zwölften Opportunity Fund, Lone Star Fund XII, L.P. ("LSF XII") abgeschlossen. Das für den LSF XII bereitgestellte Kapital beläuft sich auf insgesamt etwa 5,3 Milliarden US-Dollar.

"Lone Star ist ein sehr disziplinierter und wertorientierter Investor mit nachweislicher Erfolgsbilanz bei Investitionen über mehrere Wirtschaftszyklen und Jahrzehnte. Diese langjährige Erfahrung versetzt uns in die Lage, nachhaltige Beziehungen zu unseren Investoren aufzubauen, denen wir für ihre kontinuierliche Unterstützung dankbar sind", erklärt Donald Quintin, Chief Executive Officer und Global President bei Lone Star. "Nach dem Closing unseres jüngsten Fonds werden wir weiterhin primär nach Werten in Unternehmen Ausschau halten, die von der gegenwärtigen makroökonomischen Unsicherheit und notleidenden Unternehmenskrediten betroffen sind. Dabei werden wir das flexible Mandat des LSF XII nutzen, um zwischen verschiedenen Märkten und Anlageklassen zu wählen."

Die Opportunity-Fonds von Lone Star konzentrieren sich auf Gelegenheiten, die sich in Zeiten von Marktverwerfungen ergeben. Der Schwerpunkt liegt auf Unternehmen, Veräußerern und Assets, die Kapitalunterstützung und Managementberatung benötigen, um unter schwierigen Wirtschafts- und Marktbedingungen erfolgreich zu sein, sowie auf NPL-Portfolios in verschiedenen Anlageklassen, die aus wirtschaftlichen Bedingungen und Regulierungsdruck hervorgehen.

Seit der Gründung des ersten Fonds im Jahr 1995 hat Lone Star 24 Private-Equity-Fonds mit Kapitalzusagen in Höhe von insgesamt rund 92 Milliarden US-Dollar aufgelegt.

Der Vorgänger von LSF XII, Lone Star Fund XI, L.P., schloss im Februar 2019 mit Kapitalzusagen in Höhe von insgesamt rund 8,1 Milliarden US-Dollar ab.

