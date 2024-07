Kunden von Microsoft Azure haben nun weltweit Zugriff auf NIQ Activate. So profitieren sie von der Skalierbarkeit, Zuverlässigkeit und Agilität von Azure, um die Entwicklung von Anwendungen voranzutreiben und ihre Geschäftsstrategien zu entwickeln.

NielsenIQ (NIQ) hat heute bekannt gegeben, dass NIQ Activate auf dem Microsoft Azure Marketplace verfügbar ist, einem Online-Store für Anwendungen und Dienste für Azure. NIQ-Kunden profitieren nun von der produktiven und zuverlässigen Azure Cloudplattform mit nahtlosen Bereitstellungen und Verwaltung.

NIQ Activate hilft Einzelhändlern und Consumer Packaged Goods (CPG)-Unternehmen, Gebrauch von den Statistiken und Daten von NIQ zu machen, die branchenführend sind. Sie ermöglichen Personalisierung, eine intensivere Zusammenarbeit und führen zu einer besseren Leistung sowie einem gezielten Vorgehen. Mithilfe von Microsoft Azure's Weltklasse-KI und den Funktionen zur Datenverarbeitung können Unternehmen bessere Entscheidungen treffen.

NIQ Activate ist ein SaaS, eine kollaborative Plattform, die es Händlern und Marken ermöglicht, von Daten zu Erkenntnissen zu gelangen und auf dieser Basis Maßnahmen zu ergreifen und deren Folgen zu messen. Mithilfe dieser Plattform können Consumer Packaged Goods-Unternehmen (CPGs) Nutzer definieren und zu Segmenten zusammenstellen, zu Erkenntnisse aufgrund von Daten der Einzelhändler und aus NIQ-Quellen gelangen, Kampagnen planen und ausführen und die Ergebnisse messen.

"Wir freuen uns, im Sinne unserer weltweiten Kunden einen vereinfachten, schnelleren Transaktionsprozess für NIQ Activate zu Microsoft Azure bekanntzugeben. NIQ Activate wird Kunden die Möglichkeit geben, von unseren Weltklasse-Daten und Analysefunktionen zu profitieren und Innovationen in der Branche voranzutreiben. Diese Zusammenarbeit soll Unternehmen die Möglichkeit geben, schneller bessere Entscheidungen zu treffen, was sowohl zum Vorteil von Einzelhändlern, Lieferanten und Endkunden ist," sagte Xavier Facon, SVP of Product bei NIQ

Dies sind die Vorteile von NIQ Activate auf Microsoft Azure Marketplace:

Vereinfachter Prozess: Schnellere Bereitstellung für Kunden mit vereinfachtem Einkaufs- und Abrechnungsprozess.

Schnellere Deals für bestehende NIQ-Kunden durch die Microsoft Marketplace Plattform.

Globale Expansion: Microsoft Azure-Kunden in 141 Märkten haben Zugriff auf NIQ Activate, wodurch die nächste Wachstumsphase eingeleitet wird.

Maximiertes Cloud Budget: 100 der Azure Marketplace-Käufe werden über das Cloud Budget abgerechnet.

NIQ Activate ermöglicht es Einzelhändlern, Mehrwert zu schaffen und das Wachstum durch Retail Media, personalisierte Erlebnisse, praxisnahe Kategorisierung und Statistiken über die Kunden voranzutreiben. Die Activate Plattform nutzt die Fähigkeiten von Azure Marketplace im Hinblick auf Daten und KI in Form von Endkunden- und Verkaufsdaten, um die Interaktion zwischen Kunden und Einzelhändlern zu verbessern.

Jake Zborowski, General Manager, Microsoft Azure Platform bei Microsoft Corp. sagte: "Wir freuen uns, NielsenIQ auf dem Microsoft Azure Marketplace zu begrüßen. Dadurch können sich unsere Partner mit Cloud-Kunden auf der ganzen Welt verbinden. Azure Marketplace bietet Weltklasse-Qualität von globalen, vertrauenswürdigen Partnern mit Lösungen, die mit Azure reibungslos funktionieren."

Über NIQ:

NielsenIQ (NIQ) ist das weltweit führende Unternehmen für Consumer Intelligence, das ein umfassendes Verständnis des Kaufverhaltens der Verbraucher liefert und neue Wege zum Wachstum aufzeigt. NIQ schloss sich 2023 mit GfK zusammen und vereinte damit die beiden Branchenführer mit einer beispiellosen globalen Reichweite. Heute ist NIQ in mehr als 95 Ländern tätig und deckt 97 des BIP ab. Mit einer ganzheitlichen Betrachtung des Einzelhandels und den umfassendsten Erkenntnissen über die Verbraucher, die mit fortschrittlichen Analysen über hochmoderne Plattformen bereitgestellt werden, liefert NIQ den Full View.

