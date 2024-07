DJ EUREX/DAX-Future im Verlauf im Plus

FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future kann am Mittwoch im Verlauf sein Plus behaupten. Der September-Kontrakt steigt um 43 auf 18.390 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 18.419 und das Tagestief bei 18.344 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.209 Kontrakte. Damit folgt der Terminkontrakt den guten Vorgaben der Wall Street, die von neu aufkeimender Zinssenkungsfantasie profitierte. Positiv ist zu werten, dass am Vortag der Bereich bei 18.200 Zählern erneut Käufer in den Markt gezogen hat. Bei 18.550 Punkten sollte dagegen die Luft dünner werden.

DJG/thl/cln

(END) Dow Jones Newswires

July 03, 2024 02:34 ET (06:34 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.