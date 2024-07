Für den DAX ging es am gestrigen Dienstag wieder um 0,7% auf einen Endstand bei 18.164 zurück. Rückblick: Während der deutsche Leitindex am Montag in der Spitze noch bis auf 18.461 Punkte steigen und per Saldo mit einem Plus von 0,3% in den neuen Monat starten konnte, ging es gestern schon wieder in die Gegenrichtung. Dabei eröffnete das Aktienbarometer ...

