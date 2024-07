FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Mittwochvormittag zunächst nur wenig von der Stelle bewegt. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,0740 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Abend zuvor. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,0729 Dollar fest.

Im Tagesverlauf steht eine Reihe von Wirtschaftszahlen auf dem Programm. In der Eurozone werden unter anderem die Einkaufsmanagerindizes von S&P erwartet. Sie geben Hinweise auf die konjunkturelle Entwicklung im Währungsraum. In den USA werden vor den Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag zahlreiche Daten erwartet, darunter der ISM-Indikator für die Dienstleister.

Im portugiesischen Sintra läuft der zweite Tag der jährlichen EZB-Notenbankkonferenz. Von dort könnten Äußerungen zur aktuellen Geldpolitik kommen./bgf/nas