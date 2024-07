Dogwifhat & Pepe crashen zweistellig, während sich WienerAI 7 Mio. $ sichert

In den letzten 24 Stunden fällt der breite Kryptomarkt erneut. Die Korrektur setzt sich fort. Mit einem Minus von rund 3 Prozent ist die Gegenbewegung beim Bitcoin schon wieder abverkauft und erneut nähert sich die wertvollste Kryptowährung der Welt dem Verlaufstief und dem psychologisch wichtigen Support bei 60.000 US-Dollar. Während also Bitcoin und Ethereum beide um rund 3 Prozent im Minus notieren, sieht es in der zweiten Reihe mitunter noch heftiger aus. Anleger reduzieren ein weiteres Mal ihr Exposure in der risikobehafteten Assetklasse, was dann wiederum Meme-Coins besonders hart trifft.

So fällt Dogwifhat in den letzten 24 Stunden um rund 10 Prozent, womit sämtliche Wochengewinne wieder vernichtet werden. Weiterhin notiert WIF in der Top 50, doch kurzfristig mangelt es an Dynamik, die aufwärtsgerichtete Trendbewegung fortzusetzen. Just in dieser Stunde nähert sich der Kurs erneut der 2-US-Dollar-Marke.

Derweil konnte sich PEPE vom Verlaufstief etwas absetzen. Dennoch stehen immer noch 6 Prozent Kursverluste in 24 Stunden für PEPE zu Buche, in der letzten Woche fällt der beliebte, grüne Frosch-Coin um 13 Prozent. Auch hier verzeichnen Anleger also zweistellige Verluste.

In einem Krypto-Crash werden Meme-Coins meist besonders abverkauft, da sie spekulativer Natur sind und weniger fundamentale Wertstützen haben. Anleger ziehen ihre Investitionen aus risikoreicheren Vermögenswerten zurück und bevorzugen sicherere, etablierte Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum, um Verluste zu minimieren, oder wenden sich temporär sogar komplett Krypto ab.

WienerAI erreicht bullisch 7 Mio. $: Besser als PEPE & WIF?

Dennoch werden Meme-Coins nicht in der Gänze abverkauft. Denn der Presale von WAI offenbart weiterhin einen kräftigen Kapitalzufluss. WienerAI hat in der Krypto-Community großes Interesse geweckt und im Vorverkauf fast 7 Millionen US-Dollar gesammelt. Das neue Projekt vereint Meme-Branding mit fortschrittlicher Künstlicher Intelligenz (KI) und zieht dadurch immer mehr Investoren an. Mit einer wachsenden Community von über 25.000 Followern auf Social Media scheint WienerAI gut positioniert, um im hart umkämpften Kryptomarkt zu bestehen.

WienerAI kombiniert die Trends von Meme-Coins und KI-Tokens, die Anfang 2024 zu den stärksten Marktsegmenten gehörten. Während Meme-Coins durch virale Marketingstrategien überzeugen, bieten KI-Tokens langfristige technologische Anwendungen. Diese Kombination spricht sowohl spekulative als auch langfristig orientierte Investoren an. WienerAI soll in 2024 weiter für Furore sorgen.

Zum WienerAI Presale

Im Zentrum des Projekts steht ein KI-gestützter Trading-Bot, der den Krypto-Handel durch die Analyse von Märkten und die Identifizierung profitabler Handelsmöglichkeiten effizienter und zugänglicher macht. Nutzer können direkt innerhalb der App handeln und profitieren von kontinuierlichen technologischen Weiterentwicklungen, die durch den modularen Aufbau des Bots ermöglicht werden.

WienerAI bietet zudem attraktive Staking-Möglichkeiten. Durch das Staken von $WAI-Token auf der Ethereum-Blockchain können Investoren eine jährliche Rendite von etwa 160 Prozent APY erzielen. Mit über 60 Prozent des Tokenangebots, das bereits gestakt ist, zeigt sich das Vertrauen der Community. Diese hohe Staking-Quote begrenzt das verfügbare Angebot und könnte bei hoher Nachfrage zu einer Preissteigerung nach dem Handelsstart führen.

Wer früh einsteigt, kann von Buchgewinnen profitieren, da der Preis für WAI in den nächsten 24 Stunden erneut steigen wird.

Zum WienerAI Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.