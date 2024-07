Die Umfrage von Bullion Vault bringt es an den Tag. Bis Ende 2024 wird die Entwicklung des Goldpreises bestens gesehen. Bis Ende Dezember, so die Befragten, werde die Unze Gold über 2.538 US-Dollar kosten. Dies wäre ein neues Allzeithoch und in Euro gerechnet wären es 2.410 Euro je Unze. Befragt wurden Privatanleger. Zu den Beweggründen für den höheren Goldpreis zählen der Inflationsdruck, geopolitische Gründe und die starke Nachfrage der Zentralbanken. Zinssenkungen durch die Europäische ...

