Immer schauen Anleger auch auf China. Im Mai hat China seine Goldreserven nicht weiter erhöht, so die offiziellen Zahlen der Notenbank. Damit würden die chinesischen Goldbestände erstmals seit Oktober 2023 stagnieren. Aber auch wenn die People's Bank of China gerade kein Gold kauft, so ist die Nachfrage der Zentralbanken auch weiter stark und wirkt als Preistreiber. Die UBS rechnet nun für das Jahr 2024 mit Goldkäufen der Notenbanken von 950 bis 1.000 Tonnen. Zuvor hatte sie 800 bis 850 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...