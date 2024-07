Bisherige Prothese fühlen sich nicht wie ein Teil des Körpers an. Ein neues Modell und eine innovative Operationstechnik für die Muskelreste könnten genau das ermöglichen. Prothesen können die Fortbewegung erleichtern, wenn man einen Teil seines Beins verloren hat. Viele künstliche Beine sind jedoch sperrig und schwer zu bewegen. Jetzt haben Forscher um den Biophysiker Hugh Herr am Massachusetts Institute of Technology (MIT) eine neue bionische Unterschenkelprothese ...

