Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Äußerungen auf dem EZB-Forum in Sintra und die Schnellschätzung der EWU-Teuerungsrate brachten keine generelle Neubewertung der zinspolitischen Perspektive in der Eurozone, so die Analysten der Helaba.Die Disinflation setze sich zwar fort, aber die Unsicherheit und die Risiken bezüglich dieses Szenarios seien hoch, so der Tenor der EZB-Aussagen. Die Juni-Inflationszahlen scheinen dies zu belegen, denn nur allmählich sinken Gesamt- und Kerninflationsrate und die Zielmarke von 2,0% ist noch nicht erreicht, so die Analysten der Helaba. Während die Güterpreisinflation aber bereits auf rund 1% nachgegeben habe, stehe die Servicepreisinflation weiterhin auf einem erhöhten Niveau, nicht nur in Europa, sondern auch in den USA. ...

